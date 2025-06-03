Разбудит ночью и предложит чай: что нужно знать об обязанностях проводника в поезде

Проводник поезда — это не просто человек, который покупает билеты и помогает с посадкой.
Это главный в вагоне, который отвечает за комфорт, порядок и безопасность пассажиров на протяжении всей поездки. У него есть целый комплекс задач, которые нужно знать, отправляясь в путешествие на поезде.
Помощь пассажирам
Помимо проверки билетов и посадки пассажиров, проводник должен помогать заносить багаж, особенно в тяжелых случаях или если пассажир — пенсионер, ребенок или человек с ограниченными возможностями.
Он выдает постельное белье, помогает застелить кровать, если нужно. Пассажиры могут самостоятельно собрать и вернуть белье проводнику — это считается хорошим тоном, но не является обязательным, сообщает РЖД.
Чистота и порядок
Проводник обязан поддерживать чистоту в вагоне. Влажная уборка проводится не реже двух раз в сутки, а туалеты убираются не реже четырех раз в день.
Он должен следить за тем, чтобы в санузлах всегда была туалетная бумага и мыло. Пассажирам тоже нужно поступать уважительно и не мусорить.
Удобство
Проводник следит за температурой в вагоне, исправностью оборудования, включая кипятильник, который должен работать круглосуточно. Он также обязан обеспечить ремни безопасности для верхних полок.
Продажа товаров и услуг
По правилам РЖД проводник обязан трижды в день предлагать пассажирам чай, кофе, лапшу быстрого приготовления, шоколад и сувениры.
Эта считается частью его работы и должна улучшать сервис. Так что, если проводник подошел и предлагает чай, то это просто его обязанность, а не навязчивость.
Особые обязанности на международных рейсах
На международных маршрутах проводники проезжают пассажирами пограничного и таможенного контроля. За 30 минут до прибытия на пограничную станцию он информирует пассажиров о порядке проверки документов, предупреждает о закрытии туалетов и необходимости определения местоположения на местах.
Также проводник должен разбудить вас на вашей станции, если вы выходите ночью. Если он забудет, то пассажиру вернуть деньги за билет.