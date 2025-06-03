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Разбудит ночью и предложит чай: что нужно знать об обязанностях проводника в поезде

Опубликовано: 3 июня 2025 09:01
Поезд, проводник
Разбудит ночью и предложит чай: что нужно знать об обязанностях проводника в поезде
Источник фото: Sergey Petrov/news.ru

В поезде нам всегда встречает проводник, который помогает пассажирам во время поездки. Однако что же на самом деле входит в его обязанности?

Проводник поезда — это не просто человек, который покупает билеты и помогает с посадкой.

Это главный в вагоне, который отвечает за комфорт, порядок и безопасность пассажиров на протяжении всей поездки. У него есть целый комплекс задач, которые нужно знать, отправляясь в путешествие на поезде.

Помощь пассажирам

Помимо проверки билетов и посадки пассажиров, проводник должен помогать заносить багаж, особенно в тяжелых случаях или если пассажир — пенсионер, ребенок или человек с ограниченными возможностями.

Он выдает постельное белье, помогает застелить кровать, если нужно. Пассажиры могут самостоятельно собрать и вернуть белье проводнику — это считается хорошим тоном, но не является обязательным, сообщает РЖД.

Чистота и порядок

Проводник обязан поддерживать чистоту в вагоне. Влажная уборка проводится не реже двух раз в сутки, а туалеты убираются не реже четырех раз в день.

Он должен следить за тем, чтобы в санузлах всегда была туалетная бумага и мыло. Пассажирам тоже нужно поступать уважительно и не мусорить.

Удобство

Проводник следит за температурой в вагоне, исправностью оборудования, включая кипятильник, который должен работать круглосуточно. Он также обязан обеспечить ремни безопасности для верхних полок.

Продажа товаров и услуг

По правилам РЖД проводник обязан трижды в день предлагать пассажирам чай, кофе, лапшу быстрого приготовления, шоколад и сувениры.

Эта считается частью его работы и должна улучшать сервис. Так что, если проводник подошел и предлагает чай, то это просто его обязанность, а не навязчивость.

Особые обязанности на международных рейсах

На международных маршрутах проводники проезжают пассажирами пограничного и таможенного контроля. За 30 минут до прибытия на пограничную станцию ​​он информирует пассажиров о порядке проверки документов, предупреждает о закрытии туалетов и необходимости определения местоположения на местах.

Также проводник должен разбудить вас на вашей станции, если вы выходите ночью. Если он забудет, то пассажиру вернуть деньги за билет.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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