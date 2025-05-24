Реальные лица вместо фильтров: эксперт объяснил, чем поможет запрет ретушировать фото на сайтах знакомств

В России хотят запретить ретушировать свои фото на сайтах и в приложениях для знакомств. Такое предложение сделали депутаты Госдумы от ЛДПР. Идея проста: пользователи должны видеть настоящую внешность друг друга, а не идеальные черты, созданные с помощью цифровой обработки.

Сегодня технологии позволяют буквально «перерисовать» человека: убрать морщины, изменить форму лица, стереть возраст и даже создать совершенно нереалистичный образ. Такие «маски» стали нормой, и это вводит в заблуждение тех, кто ищет пару.

Внешность для мужчин

Психолог Андрей Зберовский рассказал порталу «Городовой», действительно ли внешность имеет значение при выборе спутника жизни.

«Пристальное внимание к внешности возможного партнера по отношениям особенно характерно для мужчин. Поскольку мужчинам обычно не нужны от женщин ни квартиры, ни машины, ни деньги. Современному мужчине все-таки, прежде всего, нужна внешность красивой девушки, чтобы с ней было не стыдно выйти в общественные места, чтобы она возбуждала мужчину и, конечно же, ее общая сексуальность, то есть восприятие девушки в максимально женственном варианте», — говорит эксперт.

Психолог отмечает, что репродуктивный возраст играет свою роль, и мужчинам хочется иметь детей, поэтому, чем моложе девушка, тем она для него привлекательнее именно в плане серьезных отношений.

«Когда мужчины изучают приложение для знакомств, безусловно, они обращают внимание именно на внешность, и поэтому девушки тщательно себя ретушируют. По меньшей мере половина мужчин оказываются разочарованы на первой встрече, когда они выясняют, что девушка старше, чем она себя позиционировала. Тогда мужчины теряют мотивацию к продолжению отношений, им очень важно истинное отображение внешности девушки на сайтах знакомств», — отмечает психолог.

Внешность для женщин

Что касается девушек, то, по словам эксперта, они меньше обращают внимание на мужскую внешность, так как им все-таки больше важен социальный статус мужчины. Женщине важно создать такую систему отношений, где она и ее дети будут финансово безопасной среде. В то же время фотографии показывают общую ухоженность мужчины, как он за собой следит и какой у него достаток.

«В этом плане мужчины некоторые тоже себя фотошопят, но, подчеркиваю, по факту меняет свои фотографии всего порядка 10 процентов мужчин и около 90 процентов женщин. Поэтому, если бы было принято решение, что на сайтах знакомств фотографии были реальные, то это способствовало улучшению и нормализации взаимодействия мужчин и женщин», — считает эксперт.

По словам психолога, внешность имеет значение на протяжении всего периода мужской и женской сексуальной активности. То есть примерно до 60 лет человеку важны женственность и мужественность его партнера.