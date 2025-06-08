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Роботы-курьеры на улицах Петербурга: кто ответит за ДТП с роботом

Опубликовано: 8 июня 2025 15:31
Робот-доставщик
Роботы-курьеры на улицах Петербурга: кто ответит за ДТП с роботом
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Санкт-Петербурге уже произошел инцидент с роботом-доставщиком, поэтому важно понять, как будет работать эта система на улицах.

В нашей жизни появляются роботы-курьеры — те самые маленькие автономные машинки, которые развозят еду и посылки. Компания «Яндекс» предложила закрепить за ними официальный статус участников дорожного движения. Это значит, что у роботов появляются свои правила и обязанности на улицах и тротуарах.

А Санкт-Петербурга выбран в качестве одного из опытных полигонов для запуска роботов-доставщиков. Рассказываем, что это значит и как будет работать.

Почему именно Петербург?

Петербург выбрал не просто так. Здесь уже есть опыт использования роботов — например, роверы помогают доставить багаж в аэропорт Пулково. К тому же город активно поддерживает развитие технологий, выделяя деньги на разные проекты в этой сфере. Инфраструктура и связь в городе позволяют роботам нормально работать — важно, чтобы они не терялись и не создавали аварийных ситуаций.

Как будут ездить роботы?

Роботы-курьеры — это небольшие машинки, примерно с коробкой, не более 80 см в длину и 110 см в длину, вес до 120 кг без нагрузки. Они «видят» вокруг себя с помощью лидара — специального лазера, который сканирует пространство на 30 метров. Кроме того, у них есть фары, задние фонари и светоотражатели, чтобы их было видно в темноте.

Планируется, что роботы смогут ездить по тротуарам, велодорожкам, обочинам и краю дороги. На перекрестках они будут ориентироваться по сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Скорость у них небольшая — максимум 25 км/ч на дороге, 10 км/ч на тротуаре и всего 6 км/ч на пешеходных переходах. Это примерно скорость любого пешехода, чтобы никого не беспокоить.

А что если случится авария?

Подобный ровер уже попадал в небольшое ДТП. Например, в середине мая в Ленинградской области один из роботов-доставщиков «Яндекса» попал под колеса автомобиля. Водитель, видимо, не заметил робота — он довольно низкий. К счастью, никто не пострадал.

«Яндекс» предлагает, чтобы ответственность за роботов лежала на компании — операторе. Если что-то случится, представитель компании должен приехать на место происшествия. Также предусматривается обязательное страхование на сумму до 500 тысяч рублей, чтобы компенсировать возможный ущерб.

Юрист Иван Курбаков рассказал порталу «Городовой», кто в таком случае будет нести ответственность за порчу посылки, которую перевозил ровер.

«В данном случае алгоритм разбирательства будет отличаться от стандартных правил. Как следует из предложений компании «Яндекс» и Российского законодательства, если робот действовал в автономном режиме, ответственность полностью ложится на оператора (то есть на компанию «Яндекс»). При смешанной вине (например, если второй участник нарушил правила дорожного движения) будет применяться долевая ответственность. Факт дорожно-транспортного происшествия потребует обязательной фиксации через систему телеметрии самого робота», — объяснил эксперт.

По словам Ивана, в рамках экспериментального правового режима процедура будет рассматриваться не так, как это обычно бывает, ведь в происшествии принимал участие робот, а значит и подходы должны быть с привлечением технических специалистов и экспертов по системам искусственного интеллекта. А при тяжких последствиях или гибели людей действие такого эксперимента приостанавливается.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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