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Романовы вне трона: кто они и как связаны с историей России

Опубликовано: 17 июня 2025 10:03
Императорская семья
Романовы вне трона: кто они и как связаны с историей России
Global Look Press / Vladimir Boiko / Russian Look

Романовы уже не носят короны, но остаются частью истории знаменитой династии.

Российская императорская семья Романовых — одна из самых известных династий в истории. После трагической гибели Николая II и его семьи в 1918 году казалось, что эта ветвь навсегда оборвалась.

Но на самом деле потомки Романовых живут и по сей день, разбросанные по разным странам, и порой даже спорят между собой о том, кто же из них может считаться главой рода и наследником престола.

Кто же эти современные Романовы?

Все ныне живущие потомки происходят от трех сыновей императора Николая I — Александра II, Михаила и Николая.

Среди потомков Александра II выделяются так называемые «Кирилловичи» — потомки великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II.

Именно от них происходит Мария Владимировна Романова, которая сегодня считается главой Российского императорского дома. У нее есть сын Георгий Михайлович, которого монархисты называют Цесаревичем.

С другой стороны есть потомки Михаила Николаевича и Николая Николаевича, которые не всегда признают права Марии Владимировны и ее сына.

Например, князь Ростислав Ростиславович Романов, потомок Николая I по младшей линии, тоже претендует на роль главы рода, хотя его статус и титулы признаются далеко не всеми.

Где живут и чем занимаются?

Современные Романовы живут по всему миру — в Европе, США, Канаде, России. Многие из них не говорят по-русски и почти не были в России.

Мария Владимировна живет в Испании, ее сын Георгий Михайлович получил образование в Великобритании.

Другие потомки — например, Андрей Андреевич Романов — выросли в Англии и даже жили в Виндзорском замке.

Некоторые потомки активно участвуют в культурных и благотворительных проектах, поддерживают память о царской семье и русской истории.

Например, фонд «Романовы для России» возглавлял Дмитрий Романович, который скептически относился к идее реставрации монархии, но считал важным сохранять историческое наследие.

Споры о престоле и династические права

Главный камень преткновения — кто же имеет право называться главой дома Романовых и претендовать на российский престол.

Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович считаются главой и наследником Российского императорского дома по линии Кирилловичей. Однако другие потомки, например из ветви Михаила Николаевича, не признают эти права, сообщает Уфа онлайн.

Они считают, что династические правила нарушены, особенно из-за браков, которые в прошлом считались морганатическими (неравноправными).

Русская православная церковь признают за Марией Владимировной титул великой княгини, но в России официального статуса у потомков Романовых нет.

Сегодня ни один из них не имеет реальной власти или официального статуса в России, но многие сохраняют традиции и поддерживают интерес к истории.

Споры о том, кто же главный в роду, скорее похожи на семейные разногласия, чем на реальные политические баталии.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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