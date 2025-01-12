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Роскошь, которую не передает камера: самые восхитительные доходные дома Петербурга

12 января 2025 13:02
Доходный дом, арт-изображение
Роскошь, которую не передает камера: самые восхитительные доходные дома Петербурга
Фото Городовой.ру

На их фоне меркнут современные особняки на Рублевке.

Доходные дома Санкт-Петербурга — это не просто здания, это живая история города. Построенные в конце XIX — начале XX века, они стали символами архитектурной изысканности, технического прогресса и амбициозности их владельцев. Эти дома привлекают внимание своими необычными фасадами, захватывающими легендами и уникальными судьбами их обитателей.

История появления доходных домов

Первые доходные дома появились в Петербурге в XVIII веке, когда город начал привлекать рабочих и переселенцев. Первоначально они были деревянными, но вскоре архитекторы начали возводить каменные здания, экономя место за счёт уплотнённой застройки. Именно так появились знаменитые петербургские дворы-колодцы.

Каждое здание имело свою иерархию: на первых этажах располагались лавки и мастерские, выше — квартиры чиновников, а самые престижные этажи занимали представители высшего общества. Под мансардными крышами жили студенты и бедные семьи, создавая уникальный социальный микроклимат.

Самые знаменитые доходные дома

  • Дом Басина на переулке Крылова выделяется ярко-розовым фасадом в стиле русского терема, украшенным кокошниками и сказочными мотивами. Сейчас в нём живут работники театра и творческая интеллигенция.
  • Толстовский дом на набережной Фонтанки известен своими арками-проездами и историей, вдохновившей Михаила Булгакова на создание «нехорошей квартиры».
  • Дом Никонова на Колокольной улице напоминает пряничный домик с витражами и декоративной майоликой.

Среди других зданий, которые стоит посетить, — Египетский дом с фигурами Амона-Ра и Хатор, Дом Мурузи, связанный с поэтами Серебряного века, и строгий, но величественный Дом Путиловой, прозванный «домом с совами».

Архитектурные шедевры и культурное наследие

Каждое здание несёт отпечаток времени и характер своих создателей. Стиль модерн, необарокко, северный модерн и эклектика — эти направления отражают дух эпохи и амбиции заказчиков, стремившихся оставить свой след в истории города.

Сегодня многие доходные дома — это не просто архитектурные памятники, но и популярные туристические маршруты. Экскурсии по парадным, дворам и легендарным квартирам открывают удивительные подробности об их прошлом и настоящем.

Заключение

Доходные дома Петербурга — это больше, чем архитектура. Это страницы истории, где каждая деталь фасада или старинный витраж рассказывают о судьбах их создателей и жителей. Посетите эти дома, чтобы почувствовать атмосферу старого Петербурга и открыть для себя уникальные уголки культурной столицы России.

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Автор:
Игорь Мустафин
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