Роскошь, которую не передает камера: самые восхитительные доходные дома Петербурга

Доходные дома Санкт-Петербурга — это не просто здания, это живая история города. Построенные в конце XIX — начале XX века, они стали символами архитектурной изысканности, технического прогресса и амбициозности их владельцев. Эти дома привлекают внимание своими необычными фасадами, захватывающими легендами и уникальными судьбами их обитателей.

История появления доходных домов

Первые доходные дома появились в Петербурге в XVIII веке, когда город начал привлекать рабочих и переселенцев. Первоначально они были деревянными, но вскоре архитекторы начали возводить каменные здания, экономя место за счёт уплотнённой застройки. Именно так появились знаменитые петербургские дворы-колодцы.

Каждое здание имело свою иерархию: на первых этажах располагались лавки и мастерские, выше — квартиры чиновников, а самые престижные этажи занимали представители высшего общества. Под мансардными крышами жили студенты и бедные семьи, создавая уникальный социальный микроклимат.

Самые знаменитые доходные дома

Дом Басина на переулке Крылова выделяется ярко-розовым фасадом в стиле русского терема, украшенным кокошниками и сказочными мотивами. Сейчас в нём живут работники театра и творческая интеллигенция.

на переулке Крылова выделяется ярко-розовым фасадом в стиле русского терема, украшенным кокошниками и сказочными мотивами. Сейчас в нём живут работники театра и творческая интеллигенция. Толстовский дом на набережной Фонтанки известен своими арками-проездами и историей, вдохновившей Михаила Булгакова на создание «нехорошей квартиры».

на набережной Фонтанки известен своими арками-проездами и историей, вдохновившей Михаила Булгакова на создание «нехорошей квартиры». Дом Никонова на Колокольной улице напоминает пряничный домик с витражами и декоративной майоликой.

Среди других зданий, которые стоит посетить, — Египетский дом с фигурами Амона-Ра и Хатор, Дом Мурузи, связанный с поэтами Серебряного века, и строгий, но величественный Дом Путиловой, прозванный «домом с совами».

Архитектурные шедевры и культурное наследие

Каждое здание несёт отпечаток времени и характер своих создателей. Стиль модерн, необарокко, северный модерн и эклектика — эти направления отражают дух эпохи и амбиции заказчиков, стремившихся оставить свой след в истории города.

Сегодня многие доходные дома — это не просто архитектурные памятники, но и популярные туристические маршруты. Экскурсии по парадным, дворам и легендарным квартирам открывают удивительные подробности об их прошлом и настоящем.

Заключение

Доходные дома Петербурга — это больше, чем архитектура. Это страницы истории, где каждая деталь фасада или старинный витраж рассказывают о судьбах их создателей и жителей. Посетите эти дома, чтобы почувствовать атмосферу старого Петербурга и открыть для себя уникальные уголки культурной столицы России.