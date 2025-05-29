Социальный фонд изменит график выплаты пенсий в июне: кому перечислят деньги раньше и почему

Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

В связи с праздником пенсионеры получат пенсию досрочно. Разберемся, что это значит и какие сроки выплат.

День России и досрочные выплаты: забота о пенсионерах

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — сказал Говырин.

Критерий Описание Причина изменений День России 12 июня — нерабочий праздничный день Кто получает досрочно Пенсионеры, чьи выплаты приходятся на 12–15 июня Дата досрочной выплаты 10 или 11 июня Тип выплат Стандартные ежемесячные пенсии по обязательному пенсионному страхованию Способы получения Через банки и почтовую доставку Продолжительность Временное изменение графика, после праздников — возврат к обычному порядку Рекомендации Уточнить дату получения в банке, на почте или в отделении СФР

В связи с праздником День России выплаты будут произведены досрочно.

Выплата 10 или 11 числа: новые сроки перечисления пенсий

По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования. Пенсии будут перечислены 10 или 11 июня.

«Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода», — отметил депутат.

Решение принято, чтобы пенсионеры вовремя получили деньги.

Централизованная выплата для всех: банки, почта и СФР

Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки. Выплаты производятся централизованно через банки и почту.

«Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку», — добавил собеседник агентства.

Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.