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Ржание стояло на пол-Петербурга: почему туристическую улицу назвали Большая Конюшенная

Опубликовано: 26 мая 2025 11:13
Большая Конюшенная
Ржание стояло на пол-Петербурга: почему туристическую улицу назвали Большая Конюшенная
Фото: Городовой.ру

Короткая история одного локального названия.

Одна из самых уютных и узнаваемых улиц в самом центре Петербурга — Большая Конюшенная — обязана своим названием царским лошадям.

Вернее, месту, где они когда-то жили. Всё просто: в XVIII веке рядом располагался Придворный конюшенный двор, и улица, ведущая к нему, получила логичное название. Официально его закрепили 20 августа 1739 года.

Поначалу улицу называли и просто Конюшенной, и даже Полицейской — из-за управления полиции неподалёку. В советское время ей дали имя революционера Желябова, но уже в 1991 году улице вернули историческое название.

Сегодня Большая Конюшенная — не только памятник истории, но и одно из самых оживлённых мест города. Всего 600 метров между Конюшенной площадью и Невским проспектом — и каждый шаг сопровождается видами старинных домов, храмов, отелей и кафе.

Среди архитектурных жемчужин — собор святой Марии, здание французской реформатской церкви, дом Мельцера и торговый дом Гвардейского экономического общества.

Интересно, что рядом находятся ещё несколько «конюшенных» локаций: Малая Конюшенная улица, Конюшенный переулок и Конюшенная площадь. Все они — напоминание о времени, когда Петербург только строился и в центре города звучало ржание лошадей из императорских дворов.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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