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С 12 по 15 июня в Петербурге грядут опасные для аллергиков дни: лучше обходить Петропавловскую крепость стороной

Опубликовано: 31 мая 2025 10:30
Аллергик
С 12 по 15 июня в Петербурге грядут опасные для аллергиков дни: лучше обходить Петропавловскую крепость стороной
Фото: Городовой.ру

Чувствительным к запахам и пыльце будет тяжело там находиться.

Санкт-Петербург вновь станет столицей флористического искусства: с 12 по 15 июня в городе пройдёт Международный фестиваль цветов. Но если вы страдаете от сезонной аллергии, особенно на пыльцу, лучше запланируйте прогулку в другом месте.

Открытие запланировано на 12 июня, в День России: в полдень по Кронверкской набережной пройдёт парад цветочных платформ и духовых оркестров. Флористы оформят композиции в честь юбилеев «Зенита», «Авроры», Чайковского и других знаковых символов города.

А вечером на Соборной площади пройдёт Бал цветов с участием артистов Мариинки, Большого и Михайловского театров, отмечает 78.

Но именно с 13 по 15 июня территорию Петропавловской крепости буквально накроет волной цветочных арт-объектов. С 10 утра до 9 вечера на её территории будет работать выставка живых композиций.

Воздух в центре событий обещает быть насыщенным ароматами, пыльцой и, возможно, внезапным приступом чихания. Так что тем, кто плохо переносит цветение, стоит отнестись к мероприятию с осторожностью.

Зато для всех остальных — это шанс увидеть Петербург цветущим буквально в каждом смысле.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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