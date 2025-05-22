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Уже действуют льготы: экскурсии в Лахта Центр стали дешевле (не для всех)

Опубликовано: 22 мая 2025 13:01
Лахта-Центр
Уже действуют льготы: экскурсии в Лахта Центр стали дешевле (не для всех)
Legion-media

Вот кто может рассчитывать на скидки.

С 1 апреля в правилах посещения Лахта Центра появились две важные приятные новости для родителей и школьников. Теперь на экскурсии можно попасть по льготе ещё большему числу гостей. Рассказываем, что изменилось и как правильно оформить визит.

Во-первых, вход на экскурсии станет бесплатным для самых маленьких — детей до трёх лет. Это значит, что если вы планируете семейную поездку, малышей можно взять с собой без дополнительной платы.

Однако важно помнить: даже на младенца нужно оформить отдельный бесплатный билет. Сделать это можно заранее на сайте. Без личного билета ребёнок, увы, не попадёт внутрь, так что не забудьте включить и его в список гостей.

Во-вторых, расширяется список школьников, имеющих право на льготные билеты. Раньше эта возможность распространялась, как правило, на детей до 16 лет. С апреля любые учащиеся школ, независимо от возраста, смогут приобрести билет по сниженной цене. Это особенно удобно для старшеклассников и тех, кто уже отпраздновал 16-летие, но продолжает учиться.

Документы для прохода тоже никто не отменял. Для ребёнка до трёх лет нужно взять с собой свидетельство о рождении. А для школьников старше 16 лет подойдёт ученический билет или справка из школы.

Новая система поможет семьям сэкономить, а старшеклассникам — проще организовать познавательный досуг. Приятно, когда такие знаковые места, как Лахта Центр, становятся доступнее. Тем более что панорамные виды, инженерные чудеса и футуристичная архитектура здания действительно впечатляют и взрослых, и детей.

Так что планируйте заранее, оформляйте билеты на всех участников — даже самых юных — и наслаждайтесь прогулкой по одному из самых высоких зданий Европы. Лахта Центр ждёт гостей!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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