С молодым Цыгановым и романтическим вайбом: 3 милых фильма о Петербурге (№1 снял создатель «Мастера и Маргариты»)

Санкт-Петербург сам по себе словно герой фильма — загадочный, прекрасный, немного меланхоличный. В этих трёх историях он не просто фон, а полноценный участник событий. Если хочется уехать в Питер хотя бы душой — включайте одно из этих кино.

«Серебряные коньки» (2020)

История любви бедного разносчика и девушки из аристократической семьи разворачивается в зимнем Петербурге начала XX века.

Это по-настоящему сказочное кино — с живописными пейзажами, костюмами, парящими по льду героями и духом новогоднего чуда. Город здесь — волшебный: сверкающий, пышный, снежный и трепетно воссозданный по старым фото и открыткам.

Ленту снял Михаил Локшин, создатель нового «Мастера и Маргариты», и с визуальной точки зрения к картине не подкопаться.

«Питер FM» (2006)

Сюжет прост, но от этого не менее трогателен: он — инженер, она — радиоведущая. Их дороги пересекаются случайно — и эта случайность меняет всё.

Фильм полон узнаваемых городских видов, дождей, трамваев, крыш, радиоэфиров и тех самых петербургских разговоров, которые могут закончиться любовью.

Многие отмечают, что Евгений Цыганов раскрылся как драматический артист именно в этой ленте.

«Петербург. Только по любви» (2016)

Это киноальманах из семи коротких историй, снятых женщинами о женщинах. Герои ищут, теряют и находят любовь — и каждый раз в кадре рядом Петербург: то утренний, то вечерний, то промозглый, но всегда невероятно живой. Иногда кажется, что это не фильм о любви в Петербурге, а о любви к Петербургу.

Эти три фильма по-своему влюбляют в город и дарят ощущение присутствия — будто вы сами гуляете по Васильевскому острову, стоите у Медного всадника или ловите взгляд любимого в метро. И пусть за окном совсем другая погода — Петербург в этих историях всегда ждёт.