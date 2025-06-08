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С наступлением 2 августа на Руси людям запрещали купаться: даже в сорокаградусную жару

Опубликовано: 8 июня 2025 16:02
Крестьяне
С наступлением 2 августа на Руси людям запрещали купаться: даже в сорокаградусную жару
Фото: Городовой.ру

Страшно даже подумать, что были такие запреты.

С приходом августа на Руси не только начинали жать рожь, но и откладывали в сторону банные дела. Всё — лето закончилось, привет осень. А особенно строго на это смотрели 2 августа — в день Ильи Пророка. И дело не в том, что вода становилась холодной. Нет, всё было куда мистичнее.

Говорили, что именно с этого дня в реках и прудах начинается «движение нечисти». Не зря ведь Илью изображали гонцом грома и молний: он мчится по небу на огненной колеснице, выслеживая грешников. Где их искать, как не в воде? Вот и били молнии якобы в реки — попадёт ли в водяного или в купальщика, уже не разберешь.

На Севере России верили, что после Ильина дня начинается «чертово веселье» — нечистая сила играет свадьбы, а в качестве угощения заглядывается на зазевавшихся людей. Особенно доставалось незамужним девушкам — их и утянуть могли, и «соблазнить» водяные.

Но и это не всё. Народ подмечал: «До обеда лето, после — осень». То есть даже солнце не спасёт — после полудня мог налететь дождь, стукнуть град, а вода — похолодеть так, что впору зубами стучать. В Ярославле, к примеру, считали, что лошадь Ильи теряет подкову в полёте, и именно она «морозит» воду.

Да и с чистотой у водоёмов было не ахти: август — пора цветения воды. Тины — по пояс, пахнет нехорошо, и кто знает, что там плавает. В Пскове говорили: «Илья-пророк воду в пруду мутит».

Кстати, животные тоже не промах. По поверью, в этот день олень якобы «первым» переплывает реку и делает в ней всё свои дела — так что лезть вслед за ним, по мнению наших предков, было всё равно что в туалет прыгнуть.

А ещё в этот день строго запрещалось работать — иначе ждала кара. В Смоленской губернии верили, что ослушника может сжечь грозой — и дом в щепки, и корову заодно.

Так что ничего удивительного, что наши предки с 2 августа и до осени в воду — ни ногой. Не до плавания, когда по небу мчится святой с молниями, в пруду шныряют черти, а олень уже всё испортил.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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