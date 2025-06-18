Это был заговор? Вот почему Пушкин уступил на дуэли Дантесу

Смерть героя потрясла всю Россию, а обстоятельства дуэли до сих пор вызывают споры среди историков.

Дуэль Пушкина и Дантеса — одна из самых трагичных и загадочных страниц в истории русской литературы. Почему же великий поэт проиграл этот смертельный поединок, ведь писатель много раз был участником дуэлей?

Разбираемся, что произошло на самом деле и какие обстоятельства привели к роковому исходу.

Предыстория конфликта

Все началось с анонимных писем и слухов о том, что жена Пушкина, Наталья Николаевна, встречается с бароном Жоржем Дантесом — молодым офицером французского происхождения.

Эти слухи сильно задели поэта, и он решил защитить честь своей семьи. В ноябре 1836 года Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, но тот женился на сестре Натальи, Екатерине Гончаровой.

В итоге дуэль была отложена. Однако Дантес не оставил попыток ухаживать за Натальей, и светские сплетни продолжали распространяться

В конце концов Пушкин написал резкое и оскорбительное письмо приемному отцу Дантеса, барону Геккерну, что стало последней каплей. В ответ Дантес вызвал Пушкина на дуэль.

Условия дуэли и ее ход

Дуэль назначили на 8 февраля 1837 года (по новому стилю) в районе Черной речки под Петербургом. Противники должны стоять на расстоянии 20 шагов друг от друга, с барьером в 10 шагов.

Стрелять разрешалось в любой момент на пути к барьеру. Секундантом Пушкина стал его друг по лицею подполковник Константин Данзас, а у Дантеса — Оливье д'Аршиак, его родственник.

Когда Данзас дал сигнал, дуэлянты пошли друг к другу. Пушкин первым подошел почти к барьеру и начал целиться, но Дантес выстрелил первым — пуля попала Пушкину в живот.

Поэт упал на шинель, служившую барьером, и некоторое время не двигался. Однако он быстро пришел в себя и сказал, что готов стрелять дальше.

Пушкин выстрелил и ранил Дантеса в руку, но продолжать дуэль уже не мог — рана была слишком серьезной.

Почему Пушкин проиграл?

Есть несколько причин, почему исход дуэли был таким трагичным для поэта.

Пистолеты дуэлянты должны были приносить сами. Пушкин получил своё оружие буквально по дороге, а Дантес, скорее всего, заранее пристрелялся и подготовился.

Есть версия, что Данзас, желая смягчить исход, уменьшил заряд пороха в пистолете Пушкина, чтобы не допустить серьёзных ранений. Но Дантес не придерживался таких «правил чести», сообщает Культура.рф .

Политический след

Существует версия, что дуэль могла быть организована с участием влиятельных лиц, таких как министр народного просвещения Сергей Уваров и шеф жандармов Александр Бенкендорф.

Якобы чиновники видели в Пушкине угрозу из-за его критических взглядов и сатирических произведений.

Психологическое состояние Пушкина

Некоторые исследователи считают, что поэт находился в творческом и жизненном кризисе и сознательно шел на смерть, воспринимая ее как форму самоубийства.

Итоги и последствия