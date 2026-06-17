Самые необычные музеи России - здесь должен побывать каждый: впечатления останутся на всю жизнь

Какие музеи стоит обязательно посетить каждому

На территории России насчитывается около 3000 музеев, каждый из которых посвящен своей тематике. Встречаются и те, которые смогут удивить даже бывалых туристов. В каких музеях страны стоит обязательно побывать?

Музей счастья

Где находится: Новосибирск, улица Щетинкина, 62

В этом музее можно почувствовать себя счастливым, ведь здесь для этого созданы все условия. Тут получится найти “счастливые билетики”, куклы-обереги, талисманы. В музее проводятся не только экскурсии, но мастер-классы, праздники.

Музей вечной мерзлоты

Где находится: Красноярский край, г. Игарка, улица Большого театра, 15А.

Музей расположен над и под землей, поэтому во время экскурсии можно будет спуститься в подземелье с вечномерзлым грунтом. Кускам льда, которые есть в пещере, уже несколько десятков тысяч лет. Тут можно сыграть свадьбу, сообщает портал “Яндекс-путешествия”.

Музей “Сделано в СССР”

Где находится: Екатеринбург, проспект Ленина, 69/Б.

Музей является “машиной времени” и отправляет посетителей в теплые воспоминания и беззаботное прошлое. Здесь получится вспомнить, как выглядели квартиры советской семьи, пенсионерок. Все экспонаты можно трогать. В музее проводятся экскурсии, ярмарки, мастер-классы и квесты.

Музей мусора “Му-Му”

Где находится: Калужская область, Жуковский район, 41-й км трассы А108.

МУзей МУсора “Му-Му” посвятили вопросам экологии. С помощью творческих объектов из мусора создатели пытаются привлечь внимание граждан к проблемам загрязнения окружающей среды. Даже мусору можно давать вторую жизнь, использовать его для произведений искусства.

Опыт автора

“При посещении Новосибирска я заглянула в Музей счастья. Место очень интересное для тех, кто верит в приметы, обращает внимание на числа и т.д. Особенно меня впечатлили "счастливые билетики", которые я в прошлом собирала и бережно хранила", - рассказала Полина Аксенова.

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