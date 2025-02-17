Дигеры рассказали, что находится под петербургским метрополитеном

Петербургский метрополитен — это не только транспортная сеть, но и настоящий лабиринт скрытых от глаз пассажиров объектов. Некоторые из них законсервированы и заброшены, другие до сих пор играют важную роль в жизни города. Что же скрывается в подземельях Северной столицы?

Город-призрак под «Удельной»

Одним из самых масштабных подземных объектов является недостроенный комплекс МЧС в районе станции «Удельная», рассказывают диггеры. Этот заброшенный гигант, известный под кодовым названием «321 альфа», строился ещё в конце 80-х.

Однако кризис 90-х оставил его в подвешенном состоянии. Размером он сопоставим с полутора станциями метро и оснащён подъездными путями, но теперь его многочисленные комнаты и тоннели просто разрушаются под землёй.

«Технологический институт»: узел военной связи и командный пункт ПВО

На этой станции, по данным Life, якобы скрываются сразу несколько объектов. Один из самых внушительных — военный узел связи, когда-то обеспечивавший устойчивую коммуникацию на случай чрезвычайных ситуаций. В нём была даже собственная дизельная электростанция и аппаратный зал. Сейчас объект законсервирован, но остаётся частью инфраструктуры.

Помимо этого, здесь расположен пункт аварийной связи, точно работавший по 2016 год, а также бывший командный пункт ПВО. Сейчас на его месте находится головной штаб управления движением поездов на линии.

«Владимирская» — «Пушкинская»: связной пункт «Сувенир»

Эта пересадочная станция выполняет не только функцию транспортного узла. Во времена холодной войны она получила позывной «Сувенир» и использовалась как связной пункт.

Бомбоубежище под «Площадью Восстания»

Под одной из первых станций метро Петербурга спрятано одно из самых глубоких бомбоубежищ города. Оно предназначено исключительно для сотрудников РЖД и при необходимости может использоваться как резервный пункт управления поездами. По сути, это копия Московского вокзала, только расположенная на глубине 150 метров.

«Площадь Ленина»: местный аналог «Метро-2»?

Эта станция хранит, пожалуй, самую интригующую тайну. По слухам, за тупиком, аналогичным московской «Спортивной», скрыта секретная государственная ветка метро. Прямых доказательств существования такого объекта нет, но известно, что здесь находится часть централизованной системы вентиляции, охватывающая треть всех тоннелей метро.