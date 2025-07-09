Секретный Петербург: 5 необычных мест для тех, кто уже все «обошел»

Петербург — это город, куда хочется возвращаться, но это не значит, что каждый раз нужно посещать одни и те же места.

Если вы уже не раз бывали в Петербурге и классические маршруты вроде Эрмитажа, Исаакия и Петропавловской крепости вам уже знакомы до дыр, то стоит выбрать другой маршрут.

Город на Неве — это настоящий кладезь необычных мест, которые открываются тем, кто готов чуть отойти от туристических троп и посмотреть на Северную столицу с другой стороны.

Вот несколько идей, куда сходить, если вы уже все «видели» и хотите чего-то нового и живого.

Музей железных дорог России — настоящий рай для любителей техники и истории

Этот музей открылся в 2017 году и быстро стал одним из самых интересных в городе. Он расположен рядом с Балтийским вокзалом и занимает около 50 тысяч квадратных метров.

Два корпуса музея представляют собой старинное депо и современное здание, соединенные стеклянной галереей, пишет Петербург Центр.

Здесь собрано более 3500 экспонатов, среди которых — легендарные паровозы, царские вагоны, военные локомотивы и даже вагоны-ледники и вагоны-кинотеатры.

Что особенно круто — музей не просто показывает экспонаты, а позволяет с ними взаимодействовать. Можно залезть в кабину машиниста, нажать кнопки, почувствовать себя настоящим железнодорожником.

Для детей есть отдельные интерактивные зоны и программы, которые делают посещение увлекательным и познавательным.

Экскурсии проводят ежедневно, и они настолько интересные, что и взрослые, и дети уходят в полном восторге.

Музей Арктики и Антарктики — погружение в мир полярных приключений

Если хочется чего-то совсем необычного, загляните в музей, посвященный северным и южным полюсам. Там вы увидите макеты ледоколов, экипировку полярников, старые фотографии и документы.

Атмосфера музея словно переносит вас в экспедицию, где каждый экспонат рассказывает о суровых условиях и героизме исследователей.

Это место не так раскручено, поэтому здесь можно спокойно гулять, не толкаясь с толпами туристов.

Лофт-пространства и креативные кластеры — живой Петербург вне музеев

Петербург — город творческих людей, и это особенно заметно в многочисленных арт-пространствах и креативных кластерах. Вот несколько мест, куда стоит заглянуть:

«СЕНО» — уютное арт-пространство с выставками, мастер-классами и кафе, где всегда можно встретить интересных людей.

«Севкабель Порт» — бывшая фабрика на берегу Финского залива, превращенная в культурный хаб. Здесь проходят фестивали, концерты, а закаты над заливом — просто сказка.

«Этажи» — огромный комплекс на месте старого хлебозавода с магазинами, кафе, выставками современного искусства и даже крышей с видом на город.

«Ткачи» — индустриальный кластер с ярмарками и фестивалями, где можно почувствовать настоящий дух Петербурга.

«Пушкинская 10» — место художников и музыкантов, где проходят закрытые выставки и концерты.

Вход сюда скорее для своих, но если повезет, можно попасть на что-то действительно уникальное.

Особняк Румянцева — тихий дворец с видом на Неву

Если хочется окунуться в атмосферу старого Петербурга, отправляйтесь в Особняк Румянцева на Английской набережной.

Этот дворец с красивыми интерьерами и видом на Неву малоизвестен широкой публике, но именно здесь можно насладиться тишиной в самом центре города.

Прогулки за пределами центра: Дудергофские высоты и Коломна

Для тех, кто любит природу и неспешные прогулки, подойдут Дудергофские высоты — место с живописными видами на пригороды и Финский залив.

Также стоит заглянуть в район Коломна и на Васильевский остров — здесь много старых домов, тихих улочек и атмосферных кафе, где почти не встретишь туристов.

В общем, Петербург — это не только музеи и дворцы, но и целый мир живых мест, где город дышит и меняется.

Если вы уже «все видели», попробуйте взглянуть на него с другой стороны. Тогда даже пятый визит в Северную столицу станет настоящим открытием.