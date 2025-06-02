Городовой / Общество / Сейчас строят до небес, а раньше приземленно: почему в СССР здания были только пяти- и девятиэтажными
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Сейчас строят до небес, а раньше приземленно: почему в СССР здания были только пяти- и девятиэтажными

Опубликовано: 2 июня 2025 12:15
здание
Сейчас строят до небес, а раньше приземленно: почему в СССР здания были только пяти- и девятиэтажными
Фото: Городовой.ру

Ограничения в технологиях или не хотели издеваться над человеческой психикой?

Если вы хоть раз гуляли по спальным районам, то наверняка замечали: вокруг — либо пятиэтажки, либо девятиэтажки. Как будто в СССР просто не знали других чисел! Но на самом деле у этого есть вполне логичные объяснения.

Пятиэтажки: быстро, дёшево, массово

В 50-х годах страна только приходила в себя после войны. Людей нужно было срочно переселять из бараков и коммуналок. На строительство дорогих и сложных домов ни денег, ни времени не было. И тогда родилась идея "хрущёвок" — простых, дешёвых, быстро возводимых домов.

Почему именно пять этажей? Всё просто: до шестого этажа по нормам можно было обойтись без лифта. А это экономия и времени, и средств. Дом могли построить всего за пару недель.

Девятиэтажки: уже посолиднее

Со временем, когда строительная техника подтянулась, начали строить девятиэтажки. Они уже были с лифтами и мусоропроводами. Но почему опять именно 9, а не, скажем, 10 или 12?

Дело в том, что после девятого этажа резко возрастали требования: нужно было ставить два лифта (один — обязательно грузовой), усиливать систему водоснабжения, продумывать более сложные пути эвакуации и ставить особую вентиляцию. А это — дорого и долго.

Да и техника не тянула

Большинство советских башенных кранов были рассчитаны максимум на 9 этажей. Пожарные лестницы тоже. А в районах, где могли случиться землетрясения, строить высоко и вовсе было опасно.

Поэтому и получился этот золотой стандарт — пять этажей для максимально дешёвого жилья, девять — для более комфортного, но всё ещё массового. Так что советская любовь к 5 и 9 этажам — вовсе не прихоть, а результат расчёта инженеров, оптимизирующих работу.

Новости по теме
«Запланированное устаревание»: раскрыт секрет «неубиваемой» техники СССР «Запланированное устаревание»: раскрыт секрет «неубиваемой» техники СССР 11 мая 2025 16:32
Почему техника из СССР до сих пор работает: феномен тех самых утюгов, холодильников и стиралок Почему техника из СССР до сих пор работает: феномен тех самых утюгов, холодильников и стиралок 27 апреля 2025 17:03
Не потому, что цифра красивая: найдена разгадка, почему в СССР строили именно девятиэтажки Не потому, что цифра красивая: найдена разгадка, почему в СССР строили именно девятиэтажки 12 сентября 2024 13:00
От «Вестей» до «Спокойной ночи, малыши!»: когда в СССР зародилось ТВ (и что сперва показывали людям) От «Вестей» до «Спокойной ночи, малыши!»: когда в СССР зародилось ТВ (и что сперва показывали людям) 8 июня 2025 14:33
Так жили в СССР: советские привычки, которые удивляют современного человека Так жили в СССР: советские привычки, которые удивляют современного человека 8 июня 2025 09:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще