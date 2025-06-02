Сейчас строят до небес, а раньше приземленно: почему в СССР здания были только пяти- и девятиэтажными

Если вы хоть раз гуляли по спальным районам, то наверняка замечали: вокруг — либо пятиэтажки, либо девятиэтажки. Как будто в СССР просто не знали других чисел! Но на самом деле у этого есть вполне логичные объяснения.

Пятиэтажки: быстро, дёшево, массово

В 50-х годах страна только приходила в себя после войны. Людей нужно было срочно переселять из бараков и коммуналок. На строительство дорогих и сложных домов ни денег, ни времени не было. И тогда родилась идея "хрущёвок" — простых, дешёвых, быстро возводимых домов.

Почему именно пять этажей? Всё просто: до шестого этажа по нормам можно было обойтись без лифта. А это экономия и времени, и средств. Дом могли построить всего за пару недель.

Девятиэтажки: уже посолиднее

Со временем, когда строительная техника подтянулась, начали строить девятиэтажки. Они уже были с лифтами и мусоропроводами. Но почему опять именно 9, а не, скажем, 10 или 12?

Дело в том, что после девятого этажа резко возрастали требования: нужно было ставить два лифта (один — обязательно грузовой), усиливать систему водоснабжения, продумывать более сложные пути эвакуации и ставить особую вентиляцию. А это — дорого и долго.

Да и техника не тянула

Большинство советских башенных кранов были рассчитаны максимум на 9 этажей. Пожарные лестницы тоже. А в районах, где могли случиться землетрясения, строить высоко и вовсе было опасно.

Поэтому и получился этот золотой стандарт — пять этажей для максимально дешёвого жилья, девять — для более комфортного, но всё ещё массового. Так что советская любовь к 5 и 9 этажам — вовсе не прихоть, а результат расчёта инженеров, оптимизирующих работу.