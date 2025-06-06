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Шалость или тревожный звонок: почему кот копает землю в цветочном горшке

Опубликовано: 6 июня 2025 23:01
Кот, цветы
Шалость или тревожный звонок: почему кот копает землю в цветочном горшке
Городовой ру

Коты чfсто проявляют интерес к комнатным растения и не тают им расти. Что это: инстинкты или проблемы со здоровьем домашних питомцев?

Коты и цветочные горшки — вечная тема для владельцев пушистых питомцев.

Если ваш кот начал копать землю в горшках, разбрасывать почву по полу и портить растения, вы не одиноки.

Это очень распространенная проблема, и разобраться в ней поможет понимание причин такого поведения и несколько простых способов с ним справиться.

Почему коты копают землю в горшках?

Коты — прирожденные охотники и очень чистоплотные животные. В дикой природе они копают землю, чтобы замаскировать следы своего присутствия, закапывая экскременты и остатки пищи. Горшок с землей для домашнего кота напоминает лоток, и он инстинктивно начинает копать, словно пытаясь спрятать запах или подготовить место для туалета.

Игра и любопытство

Если в доме мало развлечений, коты могут искать себе занятия, и копание в земле становится для них интересным и увлекательным процессом. Земля шуршит, сыплется, можно что-то найти или просто поиграть лапками — для кота это весело и занимательно.

Стресс и скука

Иногда такое поведение сигнализирует о том, что кот испытывает стресс. В этом случае копание становится своеобразным способом снять напряжение. Если ситуация кажется странной или слишком навязчивой, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Проблемы с питанием

Если кот не просто копает, а ест землю или листья растений, возможно, ему не хватает витаминов или минералов. Это повод проверить рацион и, при необходимости, добавить витамины или специальные добавки.

Чрезмерная чистоплотность

Иногда коты копают землю в горшках, если им не нравится их лоток — он может быть недостаточно чистым или наполнитель не устраивает питомца, передает сайт Правда.ру. В таком случае стоит попробовать поменять наполнитель на более похожий на землю и хорошо впитывающий.

Как отучить кота копать землю в горшках?

1. Закрыть почву

Самый простой и эффективный способ — закрыть землю в горшке. Для этого можно использовать:

  1. Картон или плотную бумагу с вырезом под растение, чтобы кот не мог добраться до почвы. Сейчас на маркеплейсах продаются специальная защита для цветов, которая закрывает доступ к почве, но оставляет отверстия для полива и поступления кислорода.
  2. Сосновые шишки или крупные камни — кошкам неприятно копать в такой поверхности.
  3. Мульча или кора, чтобы поверхность была менее привлекательной.

2. Использовать запахи, которые не любят коты

Кошки не переносят запах цитрусовых и чеснока. Можно положить в горшок корочки лимона или апельсина, или нанести несколько капель эфирного масла цитрусовых на камушки рядом с растением. Это часто отпугивает питомцев.

3. Липкие поверхности

Кошки не любят липкость. Можно накрыть землю бумагой с двусторонним скотчем сверху — кот, попробовав лапой, «прилипнет» и быстро потеряет интерес к горшку.

4. Механические преграды

В землю можно воткнуть зубочистки или маленькие палочки, чтобы сделать поверхность неудобной для копания. Однако с этим нужно быть осторожным — кот может проглотить палочки, если заинтересуется ими слишком сильно.

5. Отпугивающие спреи

Существуют специальные спреи, которые реагируют на приближение кота и распыляют безопасный, но неприятный для него запах.

6. Переместить горшки

Если есть возможность, поставьте цветы в недоступное для кота место, куда животное не ходит.

7. Специальные растения для кота

Если кот ест листья или землю, попробуйте посадить для него специальные травы — овес, пшеницу или ячмень. Это поможет удовлетворить потребность в зелени и отвлечет от комнатных растений.

Так что не спешите ругать своего пушистого друга — он просто следует своим природным инстинктам. А с помощью нескольких хитростей вы сможете сделать так, чтобы и цветы остались целы, и коту было интересно и комфортно в вашем доме.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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