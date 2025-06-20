Штрафы до 500 000 рублей: как новые правила игры заставят супермаркеты стать честнее и лояльнее к покупателям

Что теперь под запретом, какие права появились у покупателей и какие штрафы грозят магазинам?

С июня 2025 года все супермаркеты России будут работать по новым правилам, которые коснутся абсолютно всех — и тех, кто просто зашел за йогуртом, и тех, кто оформляет покупку техники на кассе.

Цена в интернете — цена на кассе

Одно из самых громких изменений — запрет на «двойные» цены. Если на сайте магазина товар стоит 100 рублей, а в супермаркете пробивают его на кассе за 130 — это нарушение.

Теперь цена на сайте и в магазине должны совпадать. Даже если акция указана только онлайн, магазин обязан продать товар по ней. Не продали? Жалоба в Роспотребнадзор — и магазину будет до 500 000 рублей штрафа.

Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без чека

Раньше все было сложно, утерянный чек — потерянные деньги. С июня это в прошлом. Если на руках неиспользованный подарочный сертификат, магазин обязан вернуть деньги, даже если человек:

не сохранил чек;

не предъявил паспорт;

не объяснил, кто его подарил.

За отказ магазину грозит проверка Роспотребнадзора с возможными штрафами.

Антикражные рамки при входе и выходе разрешили обходить

Антикражные ворота могут быть вредны для людей с кардиостимуляторами. Теперь их можно обойти. Магазины обязаны предоставить альтернативный проход и обучить сотрудников не препятствовать этому.

Как пишет «Юридический проект Мама Знает», многие уже разместили специальные таблички. А за несоблюдение — до 100 000 рублей штрафа.

Навязывать услуги теперь незаконно

Сюрприз в чеке — страховка, доставка или «подписка» без согласия покупателя? С 1 июня любое навязывание дополнительных услуг запрещено.

Теперь только с четкого согласия. Особенно это касается техники и электроники в «М.Видео», «Эльдорадо» и подобных сетях.

За автоматическое добавление платных опций — штраф до 300 000 рублей.

Новая маркировка — даже для напитков и кормов

Система «Честный знак» расширяет свои границы. Теперь обязательной маркировке подлежат:

безалкогольные напитки,

корма для животных,

и ряд других новых категорий.

Кассиры обязаны проверять коды перед продажей. Если на товаре нет маркировки — магазин оштрафуют или товар конфискуют.

Что это значит для покупателей и магазинов?

Розничные сети вынуждены были перестроиться: обучили сотрудников, обновили кассы, усилили контроль.

Но главное — стало лучше покупателей:

меньше обмана,

больше прозрачности,

и больше прав без бумажной волокиты.

А магазины, в ответ, получают более лояльного клиента и реальный шанс улучшить репутацию.