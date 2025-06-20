Штрафы до 500 000 рублей: как новые правила игры заставят супермаркеты стать честнее и лояльнее к покупателям

С июня 2025 года все супермаркеты России будут работать по новым правилам, которые коснутся абсолютно всех — и тех, кто просто зашел за йогуртом, и тех, кто оформляет покупку техники на кассе.
Цена в интернете — цена на кассе
Одно из самых громких изменений — запрет на «двойные» цены. Если на сайте магазина товар стоит 100 рублей, а в супермаркете пробивают его на кассе за 130 — это нарушение.
Теперь цена на сайте и в магазине должны совпадать. Даже если акция указана только онлайн, магазин обязан продать товар по ней. Не продали? Жалоба в Роспотребнадзор — и магазину будет до 500 000 рублей штрафа.
Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без чека
Раньше все было сложно, утерянный чек — потерянные деньги. С июня это в прошлом. Если на руках неиспользованный подарочный сертификат, магазин обязан вернуть деньги, даже если человек:
- не сохранил чек;
- не предъявил паспорт;
- не объяснил, кто его подарил.
За отказ магазину грозит проверка Роспотребнадзора с возможными штрафами.
Антикражные рамки при входе и выходе разрешили обходить
Антикражные ворота могут быть вредны для людей с кардиостимуляторами. Теперь их можно обойти. Магазины обязаны предоставить альтернативный проход и обучить сотрудников не препятствовать этому.
Как пишет «Юридический проект Мама Знает», многие уже разместили специальные таблички. А за несоблюдение — до 100 000 рублей штрафа.
Навязывать услуги теперь незаконно
Сюрприз в чеке — страховка, доставка или «подписка» без согласия покупателя? С 1 июня любое навязывание дополнительных услуг запрещено.
Теперь только с четкого согласия. Особенно это касается техники и электроники в «М.Видео», «Эльдорадо» и подобных сетях.
За автоматическое добавление платных опций — штраф до 300 000 рублей.
Новая маркировка — даже для напитков и кормов
Система «Честный знак» расширяет свои границы. Теперь обязательной маркировке подлежат:
- безалкогольные напитки,
- корма для животных,
- и ряд других новых категорий.
Кассиры обязаны проверять коды перед продажей. Если на товаре нет маркировки — магазин оштрафуют или товар конфискуют.
Что это значит для покупателей и магазинов?
Розничные сети вынуждены были перестроиться: обучили сотрудников, обновили кассы, усилили контроль.
Но главное — стало лучше покупателей:
- меньше обмана,
- больше прозрачности,
- и больше прав без бумажной волокиты.
А магазины, в ответ, получают более лояльного клиента и реальный шанс улучшить репутацию.