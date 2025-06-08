«Шум и гам в этом логове жутком»: «гнилушницы», «камелии» и другие категории «ночных бабочек» в Петербурге 19 века

Без пикантных подробностей рассказываем, чем они отличались друг от друга.

История петербургской проституции — это не только рассказ о запретах и репрессиях, но и настоящая социальная иерархия. Женщины легкого поведения разделялись на группы — по внешнему виду, возрасту, клиентуре, условиям работы и даже степени «романтической» обстановки. Каждое прозвище — маленький штамп эпохи.

Гнилушницы и кабатчицы — низшая ступень

«Гнилушницы» — дамы самого низкого пошиба. Часто пьющие, беззубые, бездомные, соглашались на интим за рюмку водки или закуску. Жили на ночлежках вроде Кобызевского дома на Лиговке.

Их ближайшие «сестры» — «кабатчицы» — продажные женщины при кабаках. Они были не только компаньонками посетителей, но и подельницами уличных грабителей и убийц.

Бланковые и билетные — регламентированные проститутки

В середине XIX века власти ввели систему «желтых билетов». Проститутки делились на билетных (работавших в зарегистрированных публичных домах под надзором хозяйки) и бланковых — независимых, но подлежащих учету.

У бланковых был документ-бланк с их описанием, адресом и отметками о медосмотрах. Работали они на улице и делили доходы с сутенерами или прикормленными извозчиками.

Камелии — известные содержанки

«Камелии» — женщины, не считавшиеся формально проститутками, но зависевшие от мужчин. Это были неудачливые актрисы, вдовы, разошедшиеся дворянки. Они сменяли покровителей, но сохраняли манеры и респектабельность. Жили за счет подарков и содержания. Доходы у них часто были выше, чем у билетных.

Тайные вдовы и переписчицы

Некоторые искали клиентов эпистолярно. Письма начинались словами: «Я вдова, у меня остались редкие предметы...». Под видом продажи антиквариата назначались «встречи». Такая проституция была тайной, но в полиции знали, что за дамами числятся иные «товары».

Советские «ночные бабочки» и постсоветские индивидуалки

После революции публичные дома закрыли, но проституция не исчезла. В 1920-е в стране появлялись трудовые коммуны для «перевоспитания», но они быстро превратились в квазитюрьмы. В советское время проституток называли просто: «ночные бабочки».