Шумные реки и байкеры за городом: как планируют снизить децибелы в центре Петербурга

Власти Северной столицы ищут места на окраинах города, где можно было бы проводить массовые мероприятия.

В Санкт-Петербурге, кажется, нашли компромисс, который поможет местным жителям жить спокойно.

Власти решили снизить шум в центре города, ведь особенно в летний сезон, город наполняется туристами, массовыми мероприятиями, которые мешают жить работающим людям.

Проблема ночного шума от речных прогулок

Жители домов, окна которых выходят на набережные, все чаще жалуются на громкую музыку, крики экскурсоводов и объявления с мегафонов: все это не дает спокойно спать по ночам.

Но все же водные прогулки — это важная часть городской жизни и экономики: ежегодно по рекам перевозится около 3,8 миллиона пассажиров, и эта отрасль обеспечивает работу тысячам петербуржцев.

Но при этом у каждого жителя есть право на тишину в своем доме. Экскурсии по воде идут почти круглосуточно, особенно летом, когда белые ночи и развод мостов привлекают тысячи туристов.

Как решают проблему?

В 2025 году власти Петербурга и бизнес договорились отказаться от громкоговорителей на экскурсионных судах и перейти на использование индивидуальных наушников для туристов.

Теперь экскурсоводы не кричат на весь район, а рассказывают историю города каждому пассажиру в ухо. Это значительно снижает общий уровень шума на набережных.

Кроме того, с марта 2025 года в городе действуют новые ограничения на движение маломерных судов, водных мотоциклов и гидроциклов в историческом центре с 23:00 до 5:00 утра.

В это время свободно прокатиться на таких судах нельзя, за исключением организованных культурных или спортивных мероприятий и служебных судов.

Перенос массовых мероприятий

В то же время власти Санкт-Петербурга ищут новые площадки для шумных массовых мероприятий, чтобы разгрузить центр города.

Например, байкеры теперь собираются не на Дворцовой площади, а на Крестовском острове или в Кронштадте, пишет КП-Петербург.

Комитет по транспорту планирует ввести единого оператора для продажи билетов на речные круизы, что позволит убрать зазывал с мегафонами и снизить шум.