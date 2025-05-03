Синайский кодекс. Реликвия, которую нашел Александр II и продал Сталин

Синайский кодекс — это одна из самых древних и ценных рукописей Библии, которая хранит в себе тексты Ветхого и Нового Заветов на греческом языке. Его история — это настоящий детектив с неожиданными открытиями, интригами и даже политическими махинациями.

Что такое Синайский кодекс?

Синайский кодекс — это рукопись, созданная примерно между 325 и 360 годами нашей эры. Это один из самых ранних и полных списков христианской Библии на греческом языке. Особенность кодекса в том, что он содержит не только Ветхий Завет, но и весь Новый Завет, а также несколько апокрифических книг, которые не вошли в канон. Текст написан красивым каллиграфическим письмом — большими округлыми буквами, которые были характерны для рукописей того времени.

Как кодекс был найден?

В XIX веке монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове был одним из немногих мест, где древние рукописи сохранились почти в первозданном виде. В 1844 году немецкий ученый Константин фон Тишендорф, который искал древние тексты Нового Завета, случайно заметил в библиотеке монастыря корзину с листами, предназначенными для сожжения. Это были страницы из древней рукописи — части Ветхого Завета, написанные на тонком пергаменте, сообщает Коммерсант.

Тишендорф понял, что перед ним нечто уникальное, и с разрешения монахов забрал 43 листа с собой в Европу, где опубликовал их под названием «Фредерико-Августиновский кодекс». Позже он обнаружил еще 86 листов, а в 1859 году, уже под покровительством русского царя Александра II, вернулся на Синай и получил доступ к полной рукописи, включая весь Новый Завет.

Почему это было важно?

До открытия Синайского кодекса ученые имели дело с гораздо более поздними и менее полными текстами Библии. Этот кодекс стал настоящей находкой, которая позволила увидеть, как выглядели тексты Священного Писания почти через 300 лет после жизни Иисуса Христа. Это помогло исследователям понять, как развивался текст Библии, и выявить ошибки и изменения, которые появлялись в более поздних списках.

Что случилось с кодексом дальше?

После того как кодекс был вывезен из монастыря, он оказался в России, где хранился в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (Российская национальная библиотека) почти 70 лет. В 1933 году советское правительство продало основную часть рукописи Британскому музею за крупную сумму денег. Это решение было одобрено на высоком уровне, в том числе лично Сталиным.

В итоге части кодекса оказались в разных странах: большая часть — в Великобритании, 43 листа — в Германии, несколько листов — в России и еще часть осталась в монастыре Святой Екатерины. В 2009 году все известные части были оцифрованы и собраны в единую электронную версию, доступную в интернете.