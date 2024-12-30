Как избежать предновогоднего стресса: советы для спокойного праздника

Предновогодний стресс знаком многим петербуржским семьям: уставшая жена, замученный муж, кипа дел и ощущение, что времени не хватает. Накануне праздника мелкие поручения и срочные задачи заполняют весь день, оставляя мало пространства для радости и подготовки к встрече Нового года.

Почему мы устаем перед праздником?

31 декабря часто становится днем «горящих дедлайнов». Уборка, готовка, создание праздничного образа и последние штрихи к новогоднему столу превращают дом в хаотичное пространство. Однако времени в сутках неизменно 24 часа, и желание успеть все часто перерастает в семейные конфликты.

Как справиться с хаосом?

Планируйте заранее. Разбейте задачи на несколько дней: готовку начните за день до праздника, а уборку — за два.

Разбейте задачи на несколько дней: готовку начните за день до праздника, а уборку — за два. Делегируйте. Не бойтесь просить помощи у домочадцев. Пусть каждый возьмет на себя часть обязанностей.

Не бойтесь просить помощи у домочадцев. Пусть каждый возьмет на себя часть обязанностей. Оставьте время на себя. Уделите пару часов прическе, выбору наряда или просто отдыху, чтобы встретить праздник в хорошем настроении.

Не забывайте, что Новый год — это про радость и уют, а не про идеальность. Позвольте себе расслабиться и насладиться праздником, пишет источник.