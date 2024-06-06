Сколько дней отпуска в году у стюардесс, и где привыкли отдыхать члены экипажа

Работа бортпроводника на первый взгляд кажется весьма романтичной: путешествуешь по миру, ходишь в красивом костюме и мило улыбаешься пассажирам. Но на деле это огромный труд, который изрядно выматывает. Поэтому стюардессам положен более длительный отпуск, в который они тоже не прочь куда-нибудь слетать. Вот какие направления популярны у членов экипажа, и как на самом деле складывается их отпуск.

Сколько отпускных дней в году у стюардесс

И у бортпроводников, и у пилотов отпуск в среднем составляет 70 дней. Из них 28 основных и 42 дополнительных. Отгулять все 70 подряд не дают — так что отпуск можно разбить на две или три части.

В зависимости от количества отработанных часов отпуск может быть и больше. Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Такое количество нерабочих дней связано с тем, что члены экипажа испытывают большие перегрузки, причем как в физическом, так и в моральном плане.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как и где отдыхают стюардессы

Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. Поскольку зарплата позволяет, бортпроводницы стараются выбирать не особо многолюдные курорты, чтобы насладиться тишиной и покоем. Самые популярные направления у них — Дубай, Мексика, Италия и Турция.

Поскольку работа у бортпроводников требует постоянного нахождения на ногах, они часто выбирают спа-программы или, наоборот, активные виды спорта, чтобы размяться. То же самое касается пилотов, которые проводят большую часть времени сидя.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как привыкли отдыхать пилоты

Пилоты прежде всего как следует высыпаются, поскольку многие из них страдают от десинхроноза — это когда из-за частой смены часовых поясов и ненормированного распорядка дня сбиваются циркадные ритмы организма. На фоне этого появляется накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушения сна, расстройство пищеварения.

Поэтому летчики очень ценят возможность как следует отоспаться ночью, а днем провести время, занимаясь своими делами. Если говорить о времяпрепровождении, то пилоты тоже любят слетать с семьей на отдых. К тому же, многие авиакомпании предоставляют для сотрудников и их семей льготы и различные скидки, а иногда могут дать путевку в санаторий.

При этом многие из пилотов предпочитают в отпуске оставаться дома и заниматься своими накопившимися «земными» делами. В то время как обычные люди, наоборот, стараются куда-нибудь вырваться в поисках впечатлений.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru