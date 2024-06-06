Сколько дней отпуска в году у стюардесс, и где привыкли отдыхать члены экипажа

Работа бортпроводника на первый взгляд кажется весьма романтичной: путешествуешь по миру, ходишь в красивом костюме и мило улыбаешься пассажирам. Но на деле это огромный труд, который изрядно выматывает. Поэтому стюардессам положен более длительный отпуск, в который они тоже не прочь куда-нибудь слетать. Вот какие направления популярны у членов экипажа, и как на самом деле складывается их отпуск.
Сколько отпускных дней в году у стюардесс
И у бортпроводников, и у пилотов отпуск в среднем составляет 70 дней. Из них 28 основных и 42 дополнительных. Отгулять все 70 подряд не дают — так что отпуск можно разбить на две или три части.
В зависимости от количества отработанных часов отпуск может быть и больше. Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Такое количество нерабочих дней связано с тем, что члены экипажа испытывают большие перегрузки, причем как в физическом, так и в моральном плане.
Как и где отдыхают стюардессы
Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. Поскольку зарплата позволяет, бортпроводницы стараются выбирать не особо многолюдные курорты, чтобы насладиться тишиной и покоем. Самые популярные направления у них — Дубай, Мексика, Италия и Турция.
Поскольку работа у бортпроводников требует постоянного нахождения на ногах, они часто выбирают спа-программы или, наоборот, активные виды спорта, чтобы размяться. То же самое касается пилотов, которые проводят большую часть времени сидя.
Как привыкли отдыхать пилоты
Пилоты прежде всего как следует высыпаются, поскольку многие из них страдают от десинхроноза — это когда из-за частой смены часовых поясов и ненормированного распорядка дня сбиваются циркадные ритмы организма. На фоне этого появляется накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушения сна, расстройство пищеварения.
Поэтому летчики очень ценят возможность как следует отоспаться ночью, а днем провести время, занимаясь своими делами. Если говорить о времяпрепровождении, то пилоты тоже любят слетать с семьей на отдых. К тому же, многие авиакомпании предоставляют для сотрудников и их семей льготы и различные скидки, а иногда могут дать путевку в санаторий.
При этом многие из пилотов предпочитают в отпуске оставаться дома и заниматься своими накопившимися «земными» делами. В то время как обычные люди, наоборот, стараются куда-нибудь вырваться в поисках впечатлений.
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