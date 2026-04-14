Сколько можно хранить пасхальные яйца: эксперты Роскачества дали четкий ответ

Названы точные сроки хранения вареных яиц

После празднования Пасхи у многих остались крашеные яйца. Ведь это главный символ православного праздника. Однако чтобы пасхальная радость не обернулась неприятностями, важно знать сроки и правильные условия хранения яиц. О них рассказали эксперты Роскачества.

Яйца, сваренные вкрутую, могут довольно долго сохранять питательные свойства. Поэтому если вы не успели съесть их в день Пасхи, переживать не стоит.

Сколько можно хранить пасхальные яйца

В холодильнике яйца в скорлупе без трещин можно спокойно хранить до 14 дней. При этом их важно завернуть в бумагу или уложить в картонные контейнеры. Использовать пакеты или пластиковую тару не стоит. Иначе будет нарушена циркуляция воздуха, и срок годности яиц сократится.

Если на скорлупе есть хотя бы маленькая трещинка, то такое пасхальное яйцо можно хранить в холодильнике не более 5 дней. При комнатной температуре "крашенки" хранятся не более суток.

Можно ли заморозить вареные яйца?

Целиком замораживать вареные яйца не стоит, так как после разморозки белок потеряет питательные свойства. А желтки, напротив, приобретут нежную консистенцию. Из них можно будет приготовить мусс или крем, чем часто пользуются шеф-повара.

Чтобы заморозить желтки, нужно очистить яйца и отделить белки. Отправить желтки в кастрюлю с водой, вскипятить, выключить огонь, накрыть крышкой и подождать 15 минут. Откинуть желтки на дуршлаг, дождаться, чтобы стекла жидкость. Упаковать желтки в контейнеры и заморозить. Хранить их в морозильной камере можно до 6 месяцев.

Для разморозки желтки необходимо достать из "морозилки" и на 1 час отправить в холодильник. Затем использовать их для приготовления салатов, муссов, закусок, пирогов и сэндвичей.

