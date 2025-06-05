Зарплатные аппетиты: сколько нужно зарабатывать в России, чтобы чувствовать себя «достойно»

Какую сумму россияне считают достойной зарплатой? Согласно данным опроса, более 30% россиян считают доход до 200 тыс. рублей в месяц достойным ежемесячным заработком. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
До 200 тысяч — самый популярный ответ
«Наиболее популярным вариантом стал доход до 200 тыс. рублей в месяц. Так ответили 34,6% респондентов. Примерно четверть россиян считают, что достойной можно назвать зарплату до 500 тыс. рублей. 12,1% и вовсе ориентируются на доход свыше 500 тыс. рублей в месяц», — рассказали аналитики.
Мало, очень мало: Зарплаты, которые не устраивают россиян
Менее 0,5% участников считают достаточной зарплату до 50 тыс. рублей, а уровень до 70 тыс. — только 1,7%.
«Почти 11% россиян выбрали ориентир до 100 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.
При этом, оценивая свою текущую зарплату, почти половина респондентов ответили: «Ниже, чем я заслуживаю», указано в опросе.
Масштабный опрос: 30 тысяч россиян высказались о зарплатах
Опрос провели среди 30 тыс. россиян из всех регионов страны. Результаты исследования показывают, что большинство россиян считают достойной зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, однако почти половина опрошенных недовольны своим текущим уровнем дохода.