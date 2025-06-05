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Зарплатные аппетиты: сколько нужно зарабатывать в России, чтобы чувствовать себя «достойно»

Опубликовано: 5 июня 2025 18:33
зарплата, мало денег
Зарплатные аппетиты: сколько нужно зарабатывать в России, чтобы чувствовать себя «достойно»
globallookpress/Vladimir Baranov

Половина россиян недовольны своей зарплатой.

Какую сумму россияне считают достойной зарплатой? Согласно данным опроса, более 30% россиян считают доход до 200 тыс. рублей в месяц достойным ежемесячным заработком. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

До 200 тысяч — самый популярный ответ

«Наиболее популярным вариантом стал доход до 200 тыс. рублей в месяц. Так ответили 34,6% респондентов. Примерно четверть россиян считают, что достойной можно назвать зарплату до 500 тыс. рублей. 12,1% и вовсе ориентируются на доход свыше 500 тыс. рублей в месяц», — рассказали аналитики.

Мало, очень мало: Зарплаты, которые не устраивают россиян

Менее 0,5% участников считают достаточной зарплату до 50 тыс. рублей, а уровень до 70 тыс. — только 1,7%.

«Почти 11% россиян выбрали ориентир до 100 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

При этом, оценивая свою текущую зарплату, почти половина респондентов ответили: «Ниже, чем я заслуживаю», указано в опросе.

Масштабный опрос: 30 тысяч россиян высказались о зарплатах

Опрос провели среди 30 тыс. россиян из всех регионов страны. Результаты исследования показывают, что большинство россиян считают достойной зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, однако почти половина опрошенных недовольны своим текущим уровнем дохода.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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