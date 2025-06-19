Не больше 437 рублей: на какую прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры этим летом

С августа 2025 года повысят пенсии работающим пенсионерам. Как пересчитают выплату? Об этом рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГСВ Виктор Ляшок беседе с РИА Новости.
Трудовой стаж и страховые взносы: Увеличение пенсионных коэффициентов
«Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов», — заявил Ляшок.
При этом, размер прибавки ограничивается — максимум она составит 437 руб.
Возобновление индексации: Прибавка к размеру пенсии с учетом всех индексаций
В начале 2025 года в России возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров, приостановленная в 2016 году.
Индексация применяется не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех индексаций за периоды трудовой деятельности после 2016 года. Это позволит работающим пенсионерам получить более значимую прибавку.
Август 2025: Повышение на баллы, полученные за 2024 год
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что с августа пенсию повысят на те баллы, которые работающие пенсионеры получили за 2024 год. Они смогут получить до трех баллов ИПК.
Кроме того, с 1 октября 2025 года повысят пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур, напоминала депутат. Такие пенсии вырастут на 4,5%.
|Категория пенсионеров
|Дата повышения
|Механизм/основание повышения
|Максимальный размер прибавки
|Особенности и условия
|Работающие пенсионеры (страховая)
|1 августа 2025
|Автоматический перерасчет по данным о страховых взносах за 2024 год, начисление ИПК (баллов)
|До 437 руб. (до 3 баллов ИПК)
|Учитывается только стаж и взносы за последние 12 месяцев. Перерасчет не требует заявления.
|Военные пенсионеры и силовые структуры
|1 января 2025
|Индексация на 9,5% (повышение понижающего коэффициента до 93,59%)
|Индивидуально
|Повышение связано с инфляцией и поручением президента.
|Военные пенсионеры и силовые структуры
|1 октября 2025
|Дополнительная индексация на 4,5%
|Индивидуально
|Индексация затрагивает всех пенсионеров силовых ведомств
Что такое пенсионный коэффициент (ИПК) и как он влияет на размер пенсии?
Пенсионный коэффициент, или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), — это показатель, который отражает пенсионные права гражданина, сформированные за период его трудовой деятельности.
Чем больше ИПК, тем выше будет размер пенсии. ИПК начисляется за каждый год работы, в течение которого уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд (теперь Социальный фонд России).