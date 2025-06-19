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Не больше 437 рублей: на какую прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры этим летом

Опубликовано: 19 июня 2025 14:02
перерасчет пенсий
Не больше 437 рублей: на какую прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры этим летом
globallookpress/ Shatokhina Natalia

С такими суммами сильно не разгуляешься.

С августа 2025 года повысят пенсии работающим пенсионерам. Как пересчитают выплату? Об этом рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГСВ Виктор Ляшок беседе с РИА Новости.

Трудовой стаж и страховые взносы: Увеличение пенсионных коэффициентов

«Будут учтены трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы. Это приведет к увеличению числа накопленных пенсионных коэффициентов», — заявил Ляшок.

При этом, размер прибавки ограничивается — максимум она составит 437 руб.

Возобновление индексации: Прибавка к размеру пенсии с учетом всех индексаций

В начале 2025 года в России возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров, приостановленная в 2016 году.

Индексация применяется не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех индексаций за периоды трудовой деятельности после 2016 года. Это позволит работающим пенсионерам получить более значимую прибавку.

Август 2025: Повышение на баллы, полученные за 2024 год

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что с августа пенсию повысят на те баллы, которые работающие пенсионеры получили за 2024 год. Они смогут получить до трех баллов ИПК.

Кроме того, с 1 октября 2025 года повысят пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур, напоминала депутат. Такие пенсии вырастут на 4,5%.

Категория пенсионеров Дата повышения Механизм/основание повышения Максимальный размер прибавки Особенности и условия
Работающие пенсионеры (страховая) 1 августа 2025 Автоматический перерасчет по данным о страховых взносах за 2024 год, начисление ИПК (баллов) До 437 руб. (до 3 баллов ИПК) Учитывается только стаж и взносы за последние 12 месяцев. Перерасчет не требует заявления.
Военные пенсионеры и силовые структуры 1 января 2025 Индексация на 9,5% (повышение понижающего коэффициента до 93,59%) Индивидуально Повышение связано с инфляцией и поручением президента.
Военные пенсионеры и силовые структуры 1 октября 2025 Дополнительная индексация на 4,5% Индивидуально Индексация затрагивает всех пенсионеров силовых ведомств

Что такое пенсионный коэффициент (ИПК) и как он влияет на размер пенсии?

Пенсионный коэффициент, или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), — это показатель, который отражает пенсионные права гражданина, сформированные за период его трудовой деятельности.

Чем больше ИПК, тем выше будет размер пенсии. ИПК начисляется за каждый год работы, в течение которого уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд (теперь Социальный фонд России).

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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