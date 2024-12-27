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Мошенники расставили новые ловушки в Telegram

27 декабря 2024 14:29
Логотип месенджера Telegram.
Мошенники расставили новые ловушки в Telegram
Silas Stein / dpa/ Global Look Press

Конечной целью мошенников является является сбор личных данных.

Мошенники придумали новый способ обмана, который особенно актуален перед праздниками. Они организуют фейковые розыгрыши подарочных сертификатов через мессенджер Telegram.

Суть схемы проста: чтобы получить якобы выигрышный сертификат от популярных маркетплейсов, петербуржцам предлагают пройти по ссылке. Однако вместо подарка их просят зарегистрироваться на сайтах букмекеров или оплатить доступ к аналитическим материалам.

Цель злоумышленников – собрать личные данные пользователей, реквизиты их банковских карт и информацию для доступа к личным кабинетам, чтобы затем украсть деньги.

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко предупреждает: для получения настоящего приза никогда не нужно передавать свои персональные данные удаленно. Это всегда делается исключительно при личной встрече. В противном случае вы рискуете стать жертвой мошенничества.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Мошенничество
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