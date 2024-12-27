Мошенники расставили новые ловушки в Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана, который особенно актуален перед праздниками. Они организуют фейковые розыгрыши подарочных сертификатов через мессенджер Telegram.

Суть схемы проста: чтобы получить якобы выигрышный сертификат от популярных маркетплейсов, петербуржцам предлагают пройти по ссылке. Однако вместо подарка их просят зарегистрироваться на сайтах букмекеров или оплатить доступ к аналитическим материалам.

Цель злоумышленников – собрать личные данные пользователей, реквизиты их банковских карт и информацию для доступа к личным кабинетам, чтобы затем украсть деньги.

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко предупреждает: для получения настоящего приза никогда не нужно передавать свои персональные данные удаленно. Это всегда делается исключительно при личной встрече. В противном случае вы рискуете стать жертвой мошенничества.