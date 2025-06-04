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Словарь на полке не нужен: угадай значение редких слов из русской литературы

Опубликовано: 4 июня 2025 21:32
Словарь, стол
Словарь на полке не нужен: угадай значение редких слов из русской литературы
Городовой ру

Скыркался, бал-парей и другие тайны языка — сможешь ли ты разгадать все?

Русская классика — это не только вечные сюжеты, но и удивительный, богатый язык. Многие слова, которые встречаются на страницах произведений Достоевского, Булгакова, Толстого и других великих авторов, сегодня звучат загадочно и непривычно.

Если вы когда-нибудь задумывались, что такое «кичка» или «эскулап», этот тест для вас! Проверьте свою эрудицию и расширьте словарный запас, ведь за каждым необычным словом скрывается целая история и культурный пласт.

Не бойтесь ошибиться — иногда даже опытные филологи теряются в догадках. Готовы? Тогда вперёд — в мир забытых выражений!

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Автор:
Ксения Пронина
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