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Сможете отличить науку от мифа? Проверьте себя в тесте о лженауках (часть 2)

11 марта 2025 21:46
Лженауки
Сможете отличить науку от мифа? Проверьте себя в тесте о лженауках (часть 2)
Городовой ру

На все вопросы ответят только самые проницательные.

Лженауки всегда умело маскируются под настоящую науку, предлагая простые ответы на сложные вопросы. В Петербурге, где каждый второй считает себя знатоком истории и науки, такие теории тоже находят своих поклонников.

Однако за мнимой научностью часто скрывается дезинформация, которая может ввести в заблуждение даже самых умных.

Чтобы не стать жертвой псевдонаучных мифов, важно уметь отличать настоящие факты от выдумки. Готовы проверить свои знания и понять, насколько хорошо вы разбираетесь в лженауках? Тогда этот тест для вас!

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Автор:
Максакова Яна
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