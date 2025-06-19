Курортный беспредел: в Адлере предлагают платить за тень

Социальные сети всколыхнуло видео с одного из пляжей Адлера, где туристам предлагают приобрести тень от навеса за 1,5 тыс. руб.

«Полторы тысячи, чтобы лежать просто на полотенце на песке. Такой вот прайс-лист у ребят. Такие штрафные санкции. Проще взять за эти деньги лежак», — рассказал турист.

Впрочем, на это и расчет. По словам мужчины, администрация пляжа рассказала о возникновении такой услуги. Дело в том, что многие туристы не хотят покупать лежаки и просто устраиваются под навесом, где они стоят. Так что было принято решение продавать эту тень.

Незаконная торговля: Мнение АТОР

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали эту торговлю незаконной.

«Многие туристы не хотят тратиться на лежаки и просто отдыхают под навесом. Предприимчивые арендаторы решили на этом заработать», — пояснили там.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сказал, что пляжи находятся в муниципальной собственности. Соответственно, если арендатор придумал договор «субаренды» песка, то это является нарушением.

«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено», — добавил он.

По его мнению, аргументация арендатора пляжа, скорее всего, будет «очень слабой».

Что делать: Куда жаловаться туристам?

В случае, если туристы сталкиваются с подобными ситуациями, рекомендуется:

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на незаконную деятельность.

Обратиться в городскую администрацию с просьбой разъяснить правомерность взимания платы за тень.

Сообщить о случившемся в Ассоциацию туроператоров России.

История с арендой тени на пляжах Адлера — это пример недобросовестного бизнеса, который наживается на туристах. Необходимо бороться с подобными явлениями и добиваться того, чтобы отдых на российских курортах был доступным и комфортным для всех