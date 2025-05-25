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Соевое, миндальное или коксовое: какое растительное молоко лучше выбрать

Опубликовано: 25 мая 2025 20:32
Соевое, миндальное или коксовое: какое растительное молоко лучше выбрать
Соевое, миндальное или коксовое: какое растительное молоко лучше выбрать
Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

Это только на первый взгляд кажется, что растительные продукты одинаковые, но на самом деле каждое содержит свой набор витаминов, жиров и белков.

В последние годы растительное молоко стало одним из самых популярных продуктов на полках магазинов. Оно привлекает внимание веганов и людей, которые страдают от аллергии. Разнообразие вариантов может заставить задуматься: а какое лучше выбрать? Разбираемся с этим с экспертом.

На что обратить внимание

Руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала «Городовому», на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе этого популярного продукта.

«В первую очередь важно обращать внимание на ингредиенты. Избегайте добавленных сахаров и искусственных компонентов в составе. Разнообразие видов растительных напитков впечатляет — соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и другие. Каждый из них имеет свои уникальные вкусовые и питательные характеристики», — объясняет эксперт.

Характеристики

Так, миндальный напиток — низкокалорийный с высоким содержанием витамина Е, но небольшим количеством белка, а кокосовый — богат на жиры. Овсяное молоко по вкусу сладковато, содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают организм. Еще один, рисовый напиток, отличается высококалорийностью, так как в нем высокая концентрация природного сахара и в то же время мало белка.

«Обращайте внимание на упаковку. Ищите коробки, которые защищают продукт от света, чтобы сохранить его свежесть и вкус. Также изучите сведения о питательной ценности. Оцените содержание белка и кальция, особенно если вы исключаете молочные продукты из рациона», — советует Олеся Махова.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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