Соевое, миндальное или коксовое: какое растительное молоко лучше выбрать

Это только на первый взгляд кажется, что растительные продукты одинаковые, но на самом деле каждое содержит свой набор витаминов, жиров и белков.

В последние годы растительное молоко стало одним из самых популярных продуктов на полках магазинов. Оно привлекает внимание веганов и людей, которые страдают от аллергии. Разнообразие вариантов может заставить задуматься: а какое лучше выбрать? Разбираемся с этим с экспертом.

На что обратить внимание

Руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала «Городовому», на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе этого популярного продукта.

«В первую очередь важно обращать внимание на ингредиенты. Избегайте добавленных сахаров и искусственных компонентов в составе. Разнообразие видов растительных напитков впечатляет — соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и другие. Каждый из них имеет свои уникальные вкусовые и питательные характеристики», — объясняет эксперт.

Характеристики

Так, миндальный напиток — низкокалорийный с высоким содержанием витамина Е, но небольшим количеством белка, а кокосовый — богат на жиры. Овсяное молоко по вкусу сладковато, содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают организм. Еще один, рисовый напиток, отличается высококалорийностью, так как в нем высокая концентрация природного сахара и в то же время мало белка.