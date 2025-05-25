Соевое, миндальное или коксовое: какое растительное молоко лучше выбрать

В последние годы растительное молоко стало одним из самых популярных продуктов на полках магазинов. Оно привлекает внимание веганов и людей, которые страдают от аллергии. Разнообразие вариантов может заставить задуматься: а какое лучше выбрать? Разбираемся с этим с экспертом.
На что обратить внимание
Руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала «Городовому», на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе этого популярного продукта.
«В первую очередь важно обращать внимание на ингредиенты. Избегайте добавленных сахаров и искусственных компонентов в составе. Разнообразие видов растительных напитков впечатляет — соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и другие. Каждый из них имеет свои уникальные вкусовые и питательные характеристики», — объясняет эксперт.
Характеристики
Так, миндальный напиток — низкокалорийный с высоким содержанием витамина Е, но небольшим количеством белка, а кокосовый — богат на жиры. Овсяное молоко по вкусу сладковато, содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживают организм. Еще один, рисовый напиток, отличается высококалорийностью, так как в нем высокая концентрация природного сахара и в то же время мало белка.
«Обращайте внимание на упаковку. Ищите коробки, которые защищают продукт от света, чтобы сохранить его свежесть и вкус. Также изучите сведения о питательной ценности. Оцените содержание белка и кальция, особенно если вы исключаете молочные продукты из рациона», — советует Олеся Махова.