Солили, мариновали и добавляли в щи: как ананас стал овощем в Петербурге

В XVIII веке ананас стал настоящей сенсацией в России, особенно в Петербурге. Он был по вкусу многим представителям знати и этот тропический фрукт стали выращивать в городе с климатом, который совершенно ему не подходит. Как этого удалось добиться и почему ананас стал обычным продуктом на петербургском столе?

Как ананасы попали в Петербург и почему стали модой

Ананасы впервые привезли в Россию из Голландии в начале XVIII века, а уже в 1730-х годах в Петербурге начали выращивать их в оранжереях.

Эти первые растения были настоящим чудом: росли они в специальных теплицах, где созданы условия, максимально приближенные к тропическим — тепло, влажно и светло.

Для этого построили сложные стеклянные конструкции с паровым отоплением, что было настоящим техническим достижением того времени, передает Коммерсант.

При дворе императрицы Анны Иоанновны ананасы стали символом роскоши и престижа. Императрица лично срывала плоды в оранжерее, восхищаясь их необычностью.

Позднее при Екатерине II в Царском Селе, Петергофе, Павловске и других дворянских усадьбах появились ананасовые теплицы, что сделало ананас модным и желанным фруктом среди знати.

Садовники умудрялись собирать урожай ананасов почти круглый год — с весны до зимы. Некоторые плоды весили около 900 грамм, а молодые растения приносили плоды уже в первом сезоне, хотя обычно это происходило в течение 2-3 лет.

Ананас — не просто фрукт, часть кухни и культуры

В Петербурге XVIII–XIX веков ананас воспринимали не только как экзотический десерт. Его часто употребляли как ту же капусту, привычную для россиян — солили, мариновали, добавляли в щи, мясные блюда и даже в дичь.

Такой необычный подход к «царю фруктов» делал его частью повседневной кухни знати и богатых горожан.

Масштабы и значение

К середине XIX века выращивание ананасов в России достигло почти промышленных масштабов. В некоторых усадьбах, например у графа Разумовского, было по несколько оранжерей с ананасами. А стоимость одного плода могла равняться цене коровы.

Почему ананасная эпоха закончилась

После отмены крепостного права и развития судоходства стало проще и дешевле импортировать ананасы из тропиков, чем выращивать их в дорогих теплицах. К концу XIX — началу XX века выращивать ананасы в России стали меньше, а после революции 1917 года окончательно прекратили.