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Последняя в году магнитная буря накроет Землю в среду

25 декабря 2024 10:14
Солнце разбушевалось не на шутку: во сколько магнитная буря ударит по Петербургу 25 декабря
Последняя в году магнитная буря накроет Землю в среду
Maksim Konstantinov/Global Look Press/ Global Look Press

Еще есть время подготовиться.

Сегодня на Солнце наблюдается резкий рост количества вспышек. Неделю назад их было и так предостаточно, а теперь их число превышает 17 в сутки. Большинство из них — слабые возмущения класса С, не представляющие угрозы для Земли. Однако два взрыва 25 декабря относятся к более сильному классу М, что может вызвать радиационные штормы и помехи в работе радиооборудования.

Прогноз магнитных бурь на 25 декабря:

Утром магнитосфера Земли будет в состоянии нестабильности. Буря будет слабой — уровня G1, тогда как всего уровней пять, где G5 — это экстремально сильный магнитный шторм. Однако к 18 часам по МСК может достичь G3. Впрочем, вероятность бури в этот день равняется 40%.

Что это значит для жителей Петербурга

В течение 25 декабря значительных геомагнитных возмущений не ожидается, но метеозависимым людям рекомендуется следить за состоянием здоровья, особенно если они чувствительны к колебаниям магнитного поля. В этот день стоит быть готовыми к возможным изменениям магнитной активности, хотя угроза остается умеренной, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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