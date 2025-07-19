Сорок — не праздник: почему в России боятся отмечать этот юбилей и что за ним стоит

Считается, что не надо устраивать торжество, когда исполняется 40 лет.

В России существует один из самых необычных и радикально укоренившихся суеверий — сорокалетие не празднуют.

Многие люди относятся к этому возрасту с опаской, не устраивают шумных торжеств и даже редко вспоминают о дне рождения.

Почему так произошло и откуда взялась эта примета?

Почему русские боятся сорокалетия?

Русские — народ очень суеверный. Мы успеваем «плевать через плечо», бояться черных кошек, «сидеть на дорожку» перед дорогой и верить в разные знаки судьбы.

Но именно число 40 вызывает особенное отношение. Считается, что если весело отпраздновать сорокалетие, то дальше жизнь пойдет под откос.

Мужчина может заболеть или даже умереть, а женщина — быстро состариться остаться или вдовой. Откуда такие страшилки?

Библейские корни

Число 40 в христианской традиции встречается очень часто и связано с испытаниями и очищением.

Например, всемирный потоп длился 40 дней и ночей, израильтяне бродили 40 лет, прежде чем попасть в обетованную Землю, Иисус постился 40 дней в пустыне.

Также после смерти душе человека отсчитывается на земле 40 дней, после чего она уходит. Все эти события связаны с периодами испытаний, изменений и очищения.

Поэтому в народном измерении число 40 стало ассоциироваться с чем-то судьбоносным. Но при этом сама Русская православная церковь не считает празднование сорокалетия чем-то плохим, пишет РБК.

Астрология и кризис среднего возраста

Астрологи объяснили страх сорокалетия тем, что именно в этом возрасте покровителем человека становится планета Уран.

Считается, что Уран генерирует переменные явления, часто не самые благоприятные: кризисы, финансовые затруднения, проблемы в семье и сложные жизненные ситуации.

Это соответствует психологическому кризису среднего возраста, когда человек переосмысливает свою жизнь и сталкивается с новыми вызовами.

Суеверия в других странах

Интересно, что боязнь числа 4 и его производных — явление не только русское. Например, в Японии число 4 считается несчастным, потому что оно звучит как слово «смерть».

Сегодня многие уже не воспринимают эти суеверия всерьез. В прошлом люди не знали причин многих явлений и суеверия привели к объяснению происходящего.

Но теперь, когда медицина и наука разовьются, эти страхи можно будет оставить в прошлом. Тем не менее традиции живут, и многие по привычке не отмечают сорокалетие.

Страх перед празднованием сорокалетия — это смесь символов, исторических реалий и народных суеверий. Но сегодня это скорее интересный культурный феномен, чем повод для страха.