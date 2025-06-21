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Советский пододеяльник с ромбом: практичный и удобный, но больше никому не нужный — причина в экономии

Опубликовано: 21 июня 2025 18:02
пододеяльник
Советский пододеяльник с ромбом: практичный и удобный, но больше никому не нужный — причина в экономии
Фото: Городовой.ру

Заправлять такой в 10 раз быстрее, чем новые, с прорезями на боку.

Когда мы говорим о символах советского быта, в памяти всплывают эмалированные кружки, серванты с хрусталём, табуретки с винтами — и, конечно, пододеяльники с ромбом в центре.

Эти загадочные чехлы с отверстием посредине были повсеместны — дома, в пионерлагерях, больницах, санаториях, воинских частях. Сегодня такие пододеяльники почти исчезли, но вызывают устойчивое чувство ностальгии. Почему же они вообще появились — и зачем был нужен этот самый ромб?

Ткань, ГОСТ и инженерная находка

Причина рождения ромбовидного отверстия — банальная нехватка широкой ткани. В СССР хлопковое полотно чаще всего выпускали шириной 80–90 см.

Для двуспального пододеяльника этого было недостаточно, и его сшивали из двух частей, оставляя технологический шов посередине. Вместо того чтобы прятать его или пытаться зашить, дизайнеры придумали сделать в этом месте… вход для одеяла.

Ромб в центре стал многофункциональным решением: он упрощал пошив, экономил ткань, позволял шить наволочки из вырезанного куска и придавал белому текстилю характерный визуальный акцент. А главное — был удобен в быту.

Практика: как это работало

Через ромбовое отверстие одеяло удобно заправлялось — не нужно было трясти пододеяльник, ловя дальние углы. В нём одеяло меньше сбивалось, не скручивалось и не съезжало, а сам ромб играл роль вентиляции, особенно для тяжёлых шерстяных или ватных покрывал.

Через отверстие воздух попадал внутрь, помогал отводить влагу и предотвращал появление плесени.

Кроме того, ромбик маскировал шов, служил ориентиром, где верх, а где низ, и даже выполнял роль мини-покрывала: на ромбе разрешали полежать днём в одежде, чтобы не пачкать простыню — особенно в лагерях и больницах.

Народные мифы и детские игры

Окно в центре пододеяльника порождало легенды. Коты обожали забираться внутрь и устраиваться прямо между слоями. Дети залезали в «пододеяльную пещеру», а утром родители вытаскивали их, как из кокона.

В стирке ромб становился ловушкой — через него внутрь забивалось всё бельё. Некоторые хозяйки завязывали его на узел, чтобы машина «не съела» всё остальное.

Есть и теория о согревании ног: ночью можно было сунуть ступни в ромб, будто в одеяльное убежище.

Куда исчез?

С появлением широких тканей и молний ромбы ушли в прошлое. Сегодня их не делают из-за экономии: это дорого, долго и бессмысленно — дизайн не позволяет размещать принты, края выреза растягиваются, ромб требует особой обработки.

Производителям проще пришить застёжку снизу — и всё. Пододеяльники с центральным отверстием остались разве что в армии, да в памяти тех, кто рос в СССР.

Пододеяльник с ромбом стал символом эпохи. Он воплощает советскую рациональность, стремление к стандартизации и изобретательскую смекалку.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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