Советское чудо из Ленобласти: как маленькая Вырица прославилась на весь СССР

После войны поселок возрождал производство и стал знаменитым благодаря своим изделиям.

Вырица — это не просто небольшой поселок в Ленинградской области, а место с богатой историей, которое заслуживает внимания даже тех, кто далек от географии и истории.

Расположенный всего в 60 километрах от Петербурга, этот поселок успел многое пережить и прославиться благодаря заводным игрушкам.

От древних времен до дачного рая

История Вырицы уходит корнями в далекое прошлое: первые упоминания датируются еще концом XV века, а археологи нашли рядом курганы XII века.

В XVIII веке здесь обосновались первые поселенцы и с тех пор Вырица медленно развивалась, оставалась маленькой деревней, пока в начале XX века не случился настоящий бум.

В 1904 году через поселок провели железную дорогу, которая связала Вырицу с Петербургом, и это изменило все. Вокруг станции стали строить дачи — место оказалось очень живописным, с чистой рекой Оредеж и лесами.

Вырица быстро превратилась в популярный дачный поселок, куда приезжали отдыхать и городские жители, и интеллигенция.

Центральный район даже получил название «Княжеская долина», где селились чиновники, офицеры и духовенство.

Вырица во времена войны и послевоенного восстановления

В годы Великой Отечественной войны поселок был оккупирован немцами с 1941 по 1944 год. Но уже через полгода после освобождения здесь начали восстанавливать производство.

Завод, который прославился игрушками

В послевоенные десятилетия Вырицкий завод металлоизделий стал одним из главных предприятий поселка.

Он выпускал навесные замки, пружины, метизы и, что особенно интересно, механические заводные игрушки — курочек, лягушек, цыплят и других забавных зверушек, сообщает PapersToy.ru.

Именно благодаря этим игрушкам Вырица стала известна по всему СССР. Завод рос, открывались новые цеха, появлялось современное оборудование.

Современность и перемены

После распада СССР завод пережил трудные времена, как и многие предприятия в России. Сегодня он продолжает работать, но уже выпускает газовое оборудование, а знаменитые заводные игрушки делают в другом месте.

Тем не менее старые игрушки Вырицкого завода до сих пор можно найти на маркетплейсах — правда, по цене, которая сильно отличается от советской эпохи.