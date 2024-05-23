Современные дети не поймут: вот какие обязанности были у каждого ребенка в СССР

Современные дети и подростки могут похвастаться умением мастерски "зависать" в гаджетах по нескольку часов, а еще бесцельно гулять по городу, просить денег на чипсы и лимонад у родителей и неустанно "качать права". А вот их сверстники их СССР праздного времяпрепровождения почти не знали. Даже в выходные они были постоянно заняты. И не думали жаловаться на "эксплуатацию" и тяжелую жизнь.

Вот каким был примерный список обязанностей и умений поколений, выросших в Советском Союзе.

Уже в шесть лет как взрослые

У детишек, которые только-только выпустились из детсада, был целый набор обязательств. Так, мамы могли отправить их за свежим хлебом и яйцами, попросить присмотреть за младшими братьями-сестрами, сварить суп или кашу. Сегодня за такое предусмотрена административная ответственность для родителей. По закону, оставлять детей до 18 лет без присмотра взрослых запрещается. Впрочем, отпрыски этому даже рады. Лишний раз их никто не напрягает, обед исправно варит мама. Рубашки гладит, в доме убирает. Ну чем не райская жизнь?

Источник фото: Boris Kavashkin/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Труд со школьной скамьи

В пику сегодняшним деткам, школьники из СССР уже с начальных классов умели пришивать пуговицы, латать дыры на одежде, делать табуретки и полочки, чинить утюги. Особо "рукастые" могли и антенну для телевизора сделать, скрутив из медной проволоки замысловатую конструкцию. И все благодаря продуктивным урокам труда. Сейчас на них ученики в основном делают конспекты, смотрят обучающие фильмы, но практики очень мало. Поэтому из школы дети выпускаются совершенно не приспособленными ко взрослой жизни белоручками. Им проще вызвать мастера на час и заказать доставку продуктов, чем встать с дивана и сделать что-то самостоятельно.

Береги свое смолоду

Речь не о здоровье, оно было в приоритете по умолчанию, а о вещах: одежде, игрушках, велосипеде. Покупка новенького платья или пары ботинок была для советского ребенка настоящим праздником. Он мог часами любоваться обновкой, а потом бережно убрать ее в шкаф. Любая вещь покупалась на года, поэтому дети берегли каждую мелочь, ухаживали. Современные подростки мало что ценят. Они разбивают дорогие телефоны, забывают пристегивать велосипеды, зная, что родители все равно купят новый.

Уважай отца и мать свою

С почтением относиться к родителям советские школьники умели как никто. Конечно, на "вы" в те времена уже не называли, но слушались беспрекословно. Ни у кого не было мысли нахамить, ухмыльнуться в ответ на замечание.

Источник фото: Boris Kavashkin/Globallookpress.com

Russian Look/Aleksandr Schemlyaev/Globallookpress.com

Причем, уважать было положено не только своих старших родственников, но всех окружающих. В СССР не считалось подвигом, когда ребенок уступил место старушке в автобусе, помог донести тяжелые сумки или сходить в магазин за продуктами.

Источник фото: Boris Kavashkin/Globallookpress.com