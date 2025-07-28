Село или город: где пенсионерам в России живется лучше и у кого денег больше

Средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Соцфонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

Цифры говорят: 23 249 рублей против 23 028

По данным на 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров составил 23 175 рублей.

В частности, для женщин — 23 249 рублей, а для мужчин — 23 028 рублей.

В 2024 году размер пенсий женщин составлял 20 745 рублей, мужчин — 20 854 рубля.

История вопроса: как менялись пенсии с 2015 года

Статистика представлена с 2015 года, тогда, по данным на 1 января, у женщин средний размер назначенных пенсий составлял 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346 рублей, и все года после показатель среди мужчин был выше, чем у женщин.

Город и село: где пенсионерам живется лучше

Кроме того, Росстат представил разницу в размерах пенсий между пенсионерами, которые живут в селах и городах.

Так, по данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.

Год Женщины (₽) Мужчины (₽) Разница (Ж–М, ₽) Город (₽) Село (₽) 2015 10 663 11 346 -683 ― ― 2024 20 745 20 854 -109 ― ― 2025 23 249 23 028 +221 24 005 20 722

В 2025 году в России произошли изменения в пенсионной системе: женщины впервые за десять лет стали получать пенсии, превышающие выплаты мужчинам.

При этом разница в размере пенсий между городом и селом остается значительной.