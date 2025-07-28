Село или город: где пенсионерам в России живется лучше и у кого денег больше

Средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Соцфонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин.
Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.
Цифры говорят: 23 249 рублей против 23 028
По данным на 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров составил 23 175 рублей.
В частности, для женщин — 23 249 рублей, а для мужчин — 23 028 рублей.
В 2024 году размер пенсий женщин составлял 20 745 рублей, мужчин — 20 854 рубля.
История вопроса: как менялись пенсии с 2015 года
Статистика представлена с 2015 года, тогда, по данным на 1 января, у женщин средний размер назначенных пенсий составлял 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346 рублей, и все года после показатель среди мужчин был выше, чем у женщин.
Город и село: где пенсионерам живется лучше
Кроме того, Росстат представил разницу в размерах пенсий между пенсионерами, которые живут в селах и городах.
Так, по данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.
|Год
|Женщины (₽)
|Мужчины (₽)
|Разница (Ж–М, ₽)
|Город (₽)
|Село (₽)
|2015
|10 663
|11 346
|-683
|―
|―
|2024
|20 745
|20 854
|-109
|―
|―
|2025
|23 249
|23 028
|+221
|24 005
|20 722
В 2025 году в России произошли изменения в пенсионной системе: женщины впервые за десять лет стали получать пенсии, превышающие выплаты мужчинам.
При этом разница в размере пенсий между городом и селом остается значительной.