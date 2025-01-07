Спрос на туры в Японию вырос в 2,5 раза

С каждым годом все больше россиян выбирают новые направления для путешествий. И, как обычно, большинство туристов интересуют бюджетные страны. Однако в прошлом году все случилось совсем не по прогнозам туроператоров.

Петербуржцы внезапно предпочли Японию в качестве места для путешествий. Спрос на авиабилеты в Страну восходящего солнца в 2024 году увеличился на впечатляющие 234%! Такие данные приводят сервисы «Яндекс Путешествия» и OneTwoTrip.

Помимо Японии, россияне проявляют повышенный интерес к Вьетнаму (+143%), Китаю (+106%) и Южной Корее (+94%). Эти страны также вошли в топ-лист популярных направлений для путешествий среди жителей нашей страны.

Тем не менее, несмотря на возросший интерес к азиатским странам, Турция остаётся лидером среди предпочтений российских туристов. Правда, за последний год спрос на поездки в эту страну упал на 34%. Но местные курорты продолжают привлекать отдыхающих, которые предпочитают проводить там отпуска там по привычке.

Впрочем, общий тренд с 2022 года остается неизменным: страны СНГ остаются одними из самых востребованных направлений для зарубежных поездок среди россиян, так как они предлагают доступные и недорогие варианты отдыха.