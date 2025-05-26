Старообрядцы оказались во многом ближе к мусульманам, чем к православным: в чем конкретно и как так вышло

Многие считают, что старообрядцы — это просто строгие православные, которые крестятся двумя перстами и поют по-другому. Но в быту их отличает куда больше. Вопросы гигиены у староверов продуманы до мелочей — и порой они сближают их с исламскими традициями, а не с современной светской Россией.

Омовение — перед каждой молитвой

У старообрядцев, как и у мусульман, перед молитвой нужно обязательно умыться. Причём не просто умыться, а очиститься — руками, лицом, иногда даже ногами. Для этого в красном углу избы всегда стояла ёмкость с водой. Грязная одежда или неопрятный вид исключали возможность встать на молитву.

Ислам требует малого омовения (вуду) — это не только умывание, но и промывание рта, носа, ушей, рук и стоп. И если нет воды — подойдёт чистый песок. Именно такую же практику описывали и у староверов.

Коврик под колени — не только в мечети

Да, коврик для молитвы был не только у мусульман. Староверы называли его подручником и никогда не вставали на голый пол. Это была та же идея — не осквернять тело во время разговора с Богом. Коврик служил защитой от нечистоты и символом духовной сосредоточенности.

После близости — не только смена белья, но и полное омовение

Мужчина в старообрядческой семье, по преданию, должен был не только мыться, но и переодеваться после интимной близости. В исламе правило ещё строже: и мужчина, и женщина обязаны совершить гусль — полное ритуальное купание. Без этого — никакой молитвы, никаких священных действий.

Посуда для «чужих» — отдельная

Старообрядцы верили, что чужак может «осквернить» посуду одним прикосновением. Особенно — если это был человек иной веры или просто незнакомец. После угощения чужака тарелки чаще разбивали или выбрасывали. Иногда — тщательно мыли и откладывали отдельно: для следующего чужака.

В исламе с посудой похожая история: лучше не есть из той, которой пользовались иноверцы. А если других вариантов нет — нужно хорошенько вымыть. Это связано не только с чистотой, но и с запретом на употребление запрещённых продуктов вроде свинины или алкоголя.

Зачем всё это?

Для старообрядцев телесная чистота — не просто правило. Это подготовка к священному действию. Всё, что связано с молитвой, должно быть «чисто» во всех смыслах. В этом — большое сходство с исламом, где телесная гигиена напрямую связана с духовной жизнью.

Современному светскому человеку многое из этого может показаться странным. Но если смотреть глубже, становится понятно: старообрядцы жили в логике, где тело, речь и молитва были неразделимы. А значит, и чистота — не только в душе, но и на руках.