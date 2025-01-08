Стильные образы с уггами и валенками: советы для петербурженок

Зима в Санкт-Петербурге – это время, когда на первый план выходит теплая и комфортная одежда. И угги, и валенки давно стали не просто практичной обувью, но и важным элементом стиля. Стилист, fashion-инфлюенсер и наставник Эльвира Янковская поделилась с модницами несколькими советами, с чем лучше сочетать эту обувь.

По мнению эксперта, самый простой и универсальный вариант для создания образа с уггами – это сочетание с джинсами или брюками. Этот комплект можно дополнить укороченным пуховиком, шубой из натурального меха, утепленным пальто или дубленкой. Шарф, уютная шапка или наушники добавят образу завершенности и комфорта.

Для более смелых образов Янковская предлагает сочетать угги с легинсами или плотными колготками.

«Добавляйте длинное пальто, пуховик или, наоборот, короткую куртку-авиатор, дубленку и идите покорять зиму. Ультра-модницы сверху наденут вязаные гольфы или гетры», — посоветовала стилист.

Еще один стильный вариант – это сочетание угг или валенок с трикотажными юбками и платьями. Особенно эффектно смотрятся трикотажные юбки и платья длиной миди или макси в сочетании с укороченными уггами.

Что касается аксессуаров, Эльвира Янковская рекомендует выбирать оверсайз-варианты.