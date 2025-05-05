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Стоит ли поход в Царское Село своих денег? Петербургский экскурсовод отвечает честно

Опубликовано: 5 мая 2025 13:02
Туристы в Царском селе
Стоит ли поход в Царское Село своих денег? Петербургский экскурсовод отвечает честно
Фото: Городовой.ру

В последние недели Сеть разрывается из-за того, какую цену установили за вход.

Цены на билеты в Екатерининский дворец и парк выросли более чем на 30%. Детям от 7 лет теперь тоже придётся платить — льготный, но всё же билет. Туристы теряются: это действительно стоит своих денег или «оверпрайс»?

Мы обратились за комментарием к профессионалу. Экскурсовод Людмила Разбегаева рассказала «Городовому», что думает насчет новшеств:

«Конечно, это никого не радует. Но повышение цен — неизбежное. Всё в рамках приказа 737 от 2011 года. Расходы на содержание огромные.

Проводятся масштабные реставрационные работы. Только недавно открыли Зубовский флигель, и это огромная работа. Развиваются маршруты, обновляются экспозиции».

Тем не менее, экскурсвод признаёт: осадочек остался.

«Несколько теряюсь. Петергоф, к примеру, в этом году сохранил старые цены», — добавляет Людмила.

Пожалуй, главный вопрос для туристов теперь в другом: готовы ли они платить больше — ради Зубовского флигеля и маршрутов по флигелям, о которых ещё год назад не слышали? Или всё же предпочтут старую добрую прогулку по Петергофу, где фонтаны всё те же, а цена та же?

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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