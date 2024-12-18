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Зачем в Петербурге на елку стали вешать банты

18 декабря 2024 16:02
Странность или новый тренд: чем будут украшать елку в самых продвинутых петербуржских квартирах
Зачем в Петербурге на елку стали вешать банты
Фото Городовой.ру

Смотрится очень элегантно.

Если вы следите за трендами в социальных сетях Петербурга, наверняка заметили, что в этом году елки украшены как подарки. Огромные белые банты стали настоящим хитом новогодних интерьеров, от небольших квартир до роскошных домов. Разберемся, что стоит за этим трендом и как правильно его реализовать, чтобы украшение не выглядело дешево.

Почему банты так полюбились?

Этот тренд возник из желания добавить элегантности в новогодний декор. Белый или кремовый бант способен превратить даже самую простую елку в стильное украшение, создавая ощущение дороговизны и минимализма — без ярких цветов и блеска, но с аккуратными складками ткани. А красный точно сделает праздник ярче.

Как выбрать идеальный бант?

Главное правило — учитывать размер банта. Он должен быть достаточно крупным, чтобы привлекать внимание, но не настолько большим, чтобы затмить саму елку. Для дерева высотой 1,8-2 метра подойдет лента шириной 10-15 см и длиной около 3 метров.

Также стоит обратить внимание на материал. Идеально смотрятся и хорошо держат форму бархатная лента, плотный атлас, лента с металлическими нитями или кромкой.

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Автор:
Максакова Яна
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