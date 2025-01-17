Левретка Земира: любимая собака Екатерины II

Если бы у собак были титулы, то Земира, левретка Екатерины II, могла бы спокойно называться графиней или даже княгиней. Эта изящная малышка, рожденная летом 1778 года, стала настоящей звездой при дворе и любимицей императрицы. Екатерина II дала ей имя в честь героини французской оперы «Земира и Азор», и, похоже, собачка действительно жила как персонаж сказки.

Как жила левретка?

Земира не знала, что такое лишения. Ее спальней служила розовая атласная корзинка у самой кровати императрицы, а за прихотями собаки следил специально назначенный паж. Даже работая над письмами, Екатерина II умудрялась делить внимание между государственными делами и настойчивой питомицей.

«Вы простите меня за то, что вся предыдущая страница очень дурно написана: я чрезвычайно стеснена в настоящую минуту некой молодой и прекрасной Земирой, которая из всех Томассенов садится всегда как можно ближе ко мне и доводит свои претензии до того, что кладет лапы на мою бумагу», — писала императрица своему другу барону Фридриху Гримму.

Земира, которую любил весь двор

Екатерина II обожала свою левретку, и любовь была взаимной. По двору ходили разговоры, что такая преданность вызывала зависть даже у некоторых аристократов. Земира была не просто любимицей — она жила как член императорской семьи, окруженная заботой и роскошью.

Грустный финал императорской любимицы

Земира умерла летом 1785 года, что стало настоящей трагедией для Екатерины II. Несколько дней императрица не выходила из своих покоев, оплакивая утрату. Левретку похоронили с почестями в Царском Селе, у Пирамиды — копии римской усыпальницы.

На могиле Земиры французский посол Луи-Филипп Сегюр оставил трогательную эпитафию: