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Сервировка стола: как выбрать идеальные салфетки для праздничного стола

23 декабря 2024 08:01
Такая сервировка стола даже шаверму превратит в деликатес: 5 правил выбора салфеток к тарелкам
Сервировка стола: как выбрать идеальные салфетки для праздничного стола
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Global Look Press

Весь секрет в гармонии.

Красиво оформленный стол способен сделать даже простое блюдо особенным. Салфетки — ключевой элемент сервировки, который подчеркивает стиль и создает атмосферу, в которой даже незамысловатая петербуржская шаверма покажется кулинарным изыском. Вот пять простых правил.

1. Учитывайте цветовую палитру.

Цвет салфеток должен гармонировать с посудой. Белые тарелки лучше сочетать с пастельными или яркими салфетками, а цветную посуду — с нейтральными оттенками.

2. Обратите внимание на текстуру.

Гладкие тканевые салфетки идеально подходят для классической сервировки. Для уютной домашней атмосферы используйте текстурированные материалы, например, лен.

3. Учтите тематику.

Праздничные салфетки с рисунками снежинок или звёзд добавят новогоднего настроения. Для повседневного обеда выбирайте универсальные варианты.

4. Размер имеет значение.

Большие салфетки подходят для формальных ужинов, их можно красиво сложить. Маленькие — для домашних посиделок. Убедитесь, что салфетки не пересекаются на столе, чтобы сохранить аккуратность.

5. Дополните композицию.

Украсьте салфетки лентами, веточками ели или столовыми кольцами. Это добавит индивидуальности и сделает подачу запоминающейся.

Сервировка стола — это внимание к деталям и способ показать заботу о гостях. Даже самая простая еда выглядит изысканно, если её окружает стильный стол.

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Автор:
Максакова Яна
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