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Фото белки, застрявшей в дупле

15 декабря 2024 11:31
Таких беличьих лапок вы точно не видели: это звериное недоразумения точно заставит рыдать от смеха
Фото белки, застрявшей в дупле
Источник фото: Городовой.ру

Звереныш застрял на полпути между домом и прогулкой.

Главный приз конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2022 достался итальянскому фотографу Милко Маркетти за снимок белки, застрявшей в дупле. Этот кадр, сделанный в парке Подере Панталеоне в итальянском городе Баньякавалло, покорил жюри своим юмором и оригинальностью.

Было подано более 9000 заявок, что стало самым высоким показателем за всю 10-летнюю историю CWPA. Победители определялись из 40 финалистов.

Милко Маркетти, выигравший главный приз — сафари в Кении, рассказал, что этот кадр вызвал у него улыбку ещё в момент съёмки.

Организаторы также выбрали победителей в номинациях, таких как «Птицы», «Рептилии», «Насекомые» и «Рыбы». Среди наиболее запоминающихся работ оказались:

  • Целующиеся совята.
  • Улыбающаяся лягушка.
  • Богомол с забавной позой.
  • Лещ, преследующий орлана.
  • Птица, ударившаяся головой о камень.

Финский фотограф Тапани Линнанмяки получил приз зрительских симпатий за снимок орлана с названием «Встряхни, погреми и покатись».

Comedy Wildlife Photography Awards вновь показал, что даже в мире дикой природы есть место юмору и веселью. Эти кадры напоминают, что природа способна удивлять нас не только своей красотой, но и забавными моментами.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Природа
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