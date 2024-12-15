Фото белки, застрявшей в дупле

Звереныш застрял на полпути между домом и прогулкой.

Главный приз конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2022 достался итальянскому фотографу Милко Маркетти за снимок белки, застрявшей в дупле. Этот кадр, сделанный в парке Подере Панталеоне в итальянском городе Баньякавалло, покорил жюри своим юмором и оригинальностью.

Было подано более 9000 заявок, что стало самым высоким показателем за всю 10-летнюю историю CWPA. Победители определялись из 40 финалистов.

Милко Маркетти, выигравший главный приз — сафари в Кении, рассказал, что этот кадр вызвал у него улыбку ещё в момент съёмки.

Организаторы также выбрали победителей в номинациях, таких как «Птицы», «Рептилии», «Насекомые» и «Рыбы». Среди наиболее запоминающихся работ оказались:

Целующиеся совята.

Улыбающаяся лягушка.

Богомол с забавной позой.

Лещ, преследующий орлана.

Птица, ударившаяся головой о камень.

Финский фотограф Тапани Линнанмяки получил приз зрительских симпатий за снимок орлана с названием «Встряхни, погреми и покатись».

Comedy Wildlife Photography Awards вновь показал, что даже в мире дикой природы есть место юмору и веселью. Эти кадры напоминают, что природа способна удивлять нас не только своей красотой, но и забавными моментами.