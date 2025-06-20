Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина

Несмотря на большое количество фаворитов у императрицы, Григорию Потемкину удалось занять в ее сердце особое место.

История любви Екатерины Великой и Григория Потемкина — одна из самых загадочных и романтичных в русской истории.

Официально они никогда не были женаты, но множество свидетельств и писем говорят о том, что в 1774–1775 годах между императрицей и ее фаворитом мог состояться тайный брак — венчание, о котором знали лишь самые близкие.

Тайное венчание

По одной из версий, венчание прошло осенью 1774 года в петербургском храме Святого Сампсония, передает АиФ. Церемония была очень скромной и проходила в строжайшей тайне: присутствовали только Екатерина, Потемкин и несколько доверенных свидетелей.

Причина секретности — чтобы не создавать политических волнений и сохранить репутацию императрицы. В письмах Екатерина часто обращалась к Потемкину как к «милому мужу» и «дорогому супругу», что для того времени было очень необычно.

Почему скрывали брак?

Тайный морганатический брак — это союз, при котором жена сохраняет свой статус, а муж не получает прав на престол и титулы.

Для Екатерины, как самодержицы России, официальное замужество с фаворитом было бы неприемлемо с политической точки зрения. Поэтому венчание оставалось секретом, а Потемкин продолжал играть роль фаворита.

Тайная дочь

По одной из версий, в 1775 году у Потемкина и Екатерины родилась дочь — Елизавета, которую называли «бедной Лизой». Девочка появилась на свет в Москве, когда Екатерина была официально больна и скрывала свою беременность.

Елизавету передали на воспитание сестре Потемкина, а затем она жила под опекой графа Александра Самойлова и императорского врача Ивана Бека. Позже девочку отправили в пансион для благородных девиц, где она получила образование.

Судьба Елизаветы

В 19 лет Елизавета вышла замуж за дворянина Ивана Калагеорги, который служил в Херсоне и был вице-губернатором Екатеринославской губернии. У них родилось десять детей.

Несмотря на знатное происхождение, семья жила скромно и порой испытывала финансовые трудности. Елизавета прожила долгую жизнь и умерла в 1854 году в возрасте 78 лет.

История любви императрицы и ее фаворита, а также рождение дочери до сих пор будоражит умы историков, добавляя загадочности образу Екатерины Великой.