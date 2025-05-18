Тише едешь дальше будешь: сколько занимало путешествие из Москвы в Петербург до постройки железной дороги

На повозке или в седле. А самые сорвиголовы могли отправиться и пешком.

Вам кажется, что 4 часа на «Сапсане» из Петербурга в Москву — это долго? А теперь представьте, что каких-то два века назад та же самая дорога занимала несколько недель и превращалась в настоящее испытание для нервов, кошелька и позвоночника.

Звучит жутковато, но в XIX веке именно так и путешествовали между столицами Российской империи.

Дорога времен Петра Великого

До появления железных дорог основной маршрут пролегал через Новгород. Это была дорога, берущая начало ещё в средневековье: от Петербурга через Тосно, Чудово, Великий Новгород, затем Валдай, Вышний Волочёк, Тверь — и до самой Москвы.

Альтернативой были водные пути через Ладогу, Волхов и Ильмень, но они слишком сильно зависели от погоды и уровня воды.

Пётр I, любивший масштабные проекты, захотел изменить ситуацию и приказал проложить кратчайший прямой путь между столицами — знаменитую «Першпективную дорогу».

В 1716 году работы начались, и к 1719 году проложили участок до реки Волхов. На трассе установили верстовые столбы, построили почтовые станции, путевые дворцы и места для смены лошадей.

Но после смерти императора проект остановился. По сути, трасса так и не стала полноценной дорогой, превратившись в запущенную просеку. Хорошо поддерживали только участок Петербург–Волхов, реконструированный уже во второй половине XVIII века.

Путешествие как испытание на выживание

Основным транспортом между столицами были лошадиные упряжки. Почтовые тройки мчались со скоростью до 12 км/ч, простые путешественники ехали медленнее. Дорога была разбита на отрезки с почтовыми станциями («ямами») каждые 20–30 вёрст.

Там меняли лошадей, ели и ночевали — правда, назвать это комфортом язык не повернётся: грязь, холод, плохая еда и сомнительная компания были обычным делом.

Погодные условия сильно влияли на скорость. Весной и осенью колёса утопали в грязи, летом одолевала пыль, а зимой приходилось бороться с заносами. Именно зимой путь был быстрее — от 5 до 10 дней благодаря санному ходу.

А вот в теплое время года дорога спокойно могла растянуться на три недели. Почтовый гонец преодолевал расстояние за 5–6 дней, обычный путник — за 10–14, а купеческий обоз вообще полз до месяца.

Мечта Петра сбылась только в 1851 году с появлением Петербурго-Московской железной дороги. Тогда путь впервые стал предсказуемым и занял всего 21 час. Любопытно, что новая железная трасса местами повторила ту самую «першпективную» дорогу Петра Великого, замкнув исторический круг.