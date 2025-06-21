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Тонны льда в подвалах «Лахта Центра»: зачем в главной высотке Петербурга установили огромную «морозилку»

Опубликовано: 21 июня 2025 17:31
Лахта
Тонны льда в подвалах «Лахта Центра»: зачем в главной высотке Петербурга установили огромную «морозилку»
Фото: Городовой.ру

Не для коктейльной вечеринки по случаю ПМЭФ.

Небоскрёб, сверкающий над Финским заливом, «Лахта Центр» — не только символ современной архитектуры Петербурга, но и инженерное чудо с секретами, которые известны не всем.

Один из самых удивительных фактов — внутри башни находится гигантское ледовое хранилище. Нет, не для замороженных пельменей или коллекции мороженого. А для охлаждения воздуха.

Каждую ночь в здании замораживается до 1000 тонн льда. Днём, когда начинается рабочая активность и на улице поднимается температура, лёд начинает таять — и охлаждает системы вентиляции и кондиционирования всего комплекса.

Система устроена так, что холод аккумулируется ночью, когда электроэнергия стоит дешевле, а днём используется для климатического комфорта. Это позволяет экономить ресурсы и снижать нагрузку на электросети в пиковые часы.

Такой подход — не прихоть, а часть философии устойчивого развития. «Лахта Центр» сертифицирован по системе LEED Platinum — это одна из самых строгих мировых программ по экологической эффективности.

Вместе с интеллектуальной системой удаления отходов, энергосберегающими фасадами и экологичными материалами, ледяная морозилка делает здание одним из пяти самых зелёных небоскрёбов мира.

Мораль истории проста: пока обычные офисы пытаются спастись от жары вентиляторами, «Лахта Центр» с достоинством охлаждает себя с помощью целой ледяной горы — прямо в своём сердце, на верхних технических уровнях.

Такой вот архитектурный нордический характер — строго, умно и со льдом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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