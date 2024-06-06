Топ-5 лучших нудистских курортов мира: загорать без купальника можно не только на пляже

Пока одни долго выбирают себе купальный наряд в отпуск, другие вообще не заморачиваются, потому что отдыхать планируют на нудистском пляже. Зачастую у людей они ассоциируются с чем-то непристойным, но на деле есть немало курортов, где все цивильно, чисто и очень красиво. Вот пять самых лучших.
Форментера, Испания
Здесь наибольшей популярностью пользуются две песчаные полосы: Плайя-Леванте (Playa Levante) и Плайя-эс-Кало (Playa Es Calo). Первая представляет собой протяженный берег с обилием зелени, а вторая более дикая и каменистая. Здесь можно заняться сноркелингом — плаванием под водой с маской.
Английский сад, Мюнхен, Германия
Это самый большой парк города, в котором отведена специальная зона для нудистов. Многих иностранных туристов, кстати, такая картина весьма шокирует. Но на самом деле немало местных и иностранцев любят искупаться голышом в реке, погреться на солнышке и насладиться ланчем.
Парадайз-Бич, Миконос, Греция
Это живописное побережье быстро облюбовали любители шумных вечеринок, так что насладиться тихим отдыхом здесь не выйдет. Зато любителям веселиться и танцевать однозначно тут понравится. Ежегодно здесь собираются сотни туристов, предпочитающих загорать без всего. Побывавшие на этом курорте отмечают, что здесь люди наиболее раскрепощенные.
Озеро Вити, кальдера Аскья, Исландия
Казалось бы, Исландия не очень-то вяжется с нудизмом. Но здесь в самом центре страны расположился кратер Аскья, хотя добраться до него не так уж просто, потому что он спрятан в тени ледника Ватнайёкюдль. После извержения в 1875 году здесь образовалась кальдера и два озера — Ёскьюватн и Вити. Именно последнее и славится не только возможностью позагорать голышом, но и своими потрясающими живописными видами. Здесь человеку удается по-настоящему слиться с природой.
Традиционные онсены, Япония
Это не совсем пляжный отдых в привычном понимании, но тем он и хорош. Если вы ищете что-то новое для себя, стоит рассмотреть Японию с ее онсенами. Онсены — это горячие источники, расположенные в разных точках страны, в которых местные и туристы принимают ванны. Вода в них бурлит и пузырится, что позволяет снять стресс и как следует расслабиться. Принимают онсены исключительно без одежды и не в одиночку, а, как правило в компании из пяти-шести человек — так сложилось издавна.
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