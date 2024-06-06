Топ-5 лучших нудистских курортов мира: загорать без купальника можно не только на пляже

Пока одни долго выбирают себе купальный наряд в отпуск, другие вообще не заморачиваются, потому что отдыхать планируют на нудистском пляже. Зачастую у людей они ассоциируются с чем-то непристойным, но на деле есть немало курортов, где все цивильно, чисто и очень красиво. Вот пять самых лучших.

Форментера, Испания

Здесь наибольшей популярностью пользуются две песчаные полосы: Плайя-Леванте (Playa Levante) и Плайя-эс-Кало (Playa Es Calo). Первая представляет собой протяженный берег с обилием зелени, а вторая более дикая и каменистая. Здесь можно заняться сноркелингом — плаванием под водой с маской.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Английский сад, Мюнхен, Германия

Это самый большой парк города, в котором отведена специальная зона для нудистов. Многих иностранных туристов, кстати, такая картина весьма шокирует. Но на самом деле немало местных и иностранцев любят искупаться голышом в реке, погреться на солнышке и насладиться ланчем.

Парадайз-Бич, Миконос, Греция

Это живописное побережье быстро облюбовали любители шумных вечеринок, так что насладиться тихим отдыхом здесь не выйдет. Зато любителям веселиться и танцевать однозначно тут понравится. Ежегодно здесь собираются сотни туристов, предпочитающих загорать без всего. Побывавшие на этом курорте отмечают, что здесь люди наиболее раскрепощенные.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Озеро Вити, кальдера Аскья, Исландия

Казалось бы, Исландия не очень-то вяжется с нудизмом. Но здесь в самом центре страны расположился кратер Аскья, хотя добраться до него не так уж просто, потому что он спрятан в тени ледника Ватнайёкюдль. После извержения в 1875 году здесь образовалась кальдера и два озера — Ёскьюватн и Вити. Именно последнее и славится не только возможностью позагорать голышом, но и своими потрясающими живописными видами. Здесь человеку удается по-настоящему слиться с природой.

Традиционные онсены, Япония

Это не совсем пляжный отдых в привычном понимании, но тем он и хорош. Если вы ищете что-то новое для себя, стоит рассмотреть Японию с ее онсенами. Онсены — это горячие источники, расположенные в разных точках страны, в которых местные и туристы принимают ванны. Вода в них бурлит и пузырится, что позволяет снять стресс и как следует расслабиться. Принимают онсены исключительно без одежды и не в одиночку, а, как правило в компании из пяти-шести человек — так сложилось издавна.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru